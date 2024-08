Audi A5/S5 2025: Der erste Check - A5 stürzt A4 vom Thron

Wegen einer Zahl ersetzt der neue Audi A5 den Audi A4, der damit nach 30 Jahren eine erfolgreiche Geschichte beendet. Doch was ist passiert? Gerade Ziffern stehen künftig für elektrisch angetriebene Modelle, ungerade für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Und die neue Generation des Audi A5 wird besser denn je: ein sehr cooles Design, mehr Platz im Innenraum, mehr Komfort und neue Technologien. Dazu gibt es direkt zum Marktstart im November 2024 einen ziemlich heißen, 367 PS starken Audi S5. Die Preise für den Audi A5 2025 beginnen bei 45.200 Euro, den Audi S5 gibt es ab 78.500 Euro. Zahlreiche Ausstattungen wie beispielsweise die Navigation sind jetzt sogar inklusive.

Design Audi A5: Die neue Schärfe für Limousine und Avant (Kombi)

Deutlich sportlicher und emotionaler wirkt das Design des Audi A5 2025. Die Front besticht durch einen breiten und flacheren Singleframe Kühlergrill mit dreidimensionaler Wabenstruktur. Den dynamischen, zugleich cleanen Ausdruck verstärken die Pfeilung der Front im Zusammenspiel mit den schmalen Scheinwerfern, den großen Luftöffnungen und der konturierten Motorhaube.

© Foto: Audi

In der Seitenansicht fallen sofort die lange Motorhaube und die bei der Limousine schwungvoll in die flache Heckscheibe übergehende Dachlinie ins Auge, die durch ihren Style an ein Sport-Coupé erinnert. Im Avant geht die dynamisch gespannte Dachlinie in einen schnittigen Dachkantenspoiler über, der die sportlich flachstehende Heckscheibe überspannt. Abhängig von der Ausstattungslinie, stehen Felgen von 17 bis 20 Zoll zur Wahl. Ein Highlight stellt das neue, geschmiedete Audi Sport-Rad in 20 Zoll dar, das als einzige Felge im Portfolio in einem Tri-Color-Design ausgeführt ist.

Das markante Heck besticht durch ein dreidimensional abgesetztes Leuchtenband, während bei der Audi S5 Limousine eine Spoilerlippe für zusätzlichen Anpressdruck sorgt. Weitere Akzente setzen der dunkel abgesetzte, nochmals ausgeprägtere Heckdiffusor und die Endrohrblenden: Beim Benziner (TFSI) betteten die Macher die Endrohrblenden beidseitig in den Diffusor ein, beim Diesel (TDI) als rechteckiges Doppelendrohr auf der linken Seite. Der Audi S5 trägt die ikonischen Doppelrund-Endrohre rechts und links.

Bei der Fahrzeuglänge erreichen die Audi A5 Limousine und der Audi A5 Avant identische Abmessungen. Mit einer Länge von 4,829 Metern wuchs der A5 im Vergleich zum Vorgängermodell um 6,7 Zentimeter. Der lange Radstand von 2,892 Metern trägt sowohl zu den Langstreckenqualitäten beim Fahrkomfort und zu einem großzügigen Innenraum bei. Die Breite mit Außenspiegeln beträgt 2,099 Meter und die Höhe 1,444 Meter (Avant 1,460 Meter).

Audi A5 setzt neue Maßstäbe beim digitalen Licht

In der Front bietet der Audi A5 auf Wunsch ein digitales Tagfahrlicht mit LED-Technik und im Heck digitale OLED-Heckleuchten. Mit rund 60 Segmenten pro digitalem OLED-Panel entwickelt sich der A5 im Fahrzeugheck mehr und mehr zum Display. Insgesamt 8 digitale Lichtsignaturen, inkludiert in den Matrix-LED-Scheinwerfern und in Kombination mit den digitalen OLED-Heckleuchten, lassen sich über den Touchscreen im Innenraum oder über das Smartphone auswählen. Darüber hinaus warnt der Audi A5 andere Verkehrsteilnehmer vorausschauend vor Unfall- und Pannenstellen durch eine Warnsymbolik in den OLED-Heckleuchten.

© Foto: Audi

Motoren Audi A5 und Audi S5: Die Daten - Benziner, Diesel und Sportler

Die effizienten Motoren für den Audi A5 zeigen eine Bandbreite vom konventionellen Einstiegs-Benziner über einen komfortablen Diesel-Langläufer bis hin zum dynamischen Sportler, dem Audi S5. Darüber hinaus stehen Front- und Allradantrieb zur Wahl, während ein neues Mildhybrid-System den Spritverbrauch signifikant reduziert. Bei den Fahrmodi stehen die Einstellungen „Balanced“, „Dynamic“, „Comfort“ und „Efficiency“. Die Einstellung „Individual“ entfällt.

Benziner:

Audi A5 2.0 TFSI mit 110 kW/150 PS (ab 45.200 Euro): Beim frontangetriebenen Einstiegsmotor handelt es sich um einen 2,0 Liter großen Vierzylinder-Turbobenziner mit 110 kW/150PS und einem maximalen Drehmoment von 280 Nm, das zwischen 1.400 und 3.600 Touren anliegt. In Kombination mit dem serienmäßigen 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe beschleunigt die Limousine und der Kombi in 9,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 216 km/h (Limousine) beziehungsweise 214 km/h (Avant).

Den durchschnittlichen Spritverbrauch der Limousine nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus gibt Audi mit 6,6 bis 7,5 Litern pro 100 Kilometer an, was einem CO2-Ausstoß von 150 bis 171 g/km entspricht. Beim Avant sind es 6,7 bis 7,6 Liter auf 100 Kilometern und ein CO2-Ausstoß von 153 bis 173 g/km.

Audi A5 2.0 TFSI mit 150 kW/204 PS (ab 52.000 Euro): Erhältlich mit Front- und Allradantrieb, bietet die stärkere Variante des 2,0-Liter-Vierzylinderbenziners 150 kW/204 PS und 340 Nm, die von 2.000 bis 4.000 Touren anliegen. In Verbindung mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und Frontantrieb dauert der klassische Spurt von 0 auf 100 km/h insgesamt 7,8 Sekunden für beide Karosserievarianten. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 248 km/h (Limousine) und 245 km/h (Avant). Mit Allradantrieb verkürzt sich der Spurt auf 7,6 Sekunden, während sich die Top-Speed auf 245 km/h (Limousine) beziehungsweise 242 km/h (Avant) beläuft.

© Foto: Audi

Der kombinierte Benzinverbrauch ist fast identisch mit der kleineren Leistungsvariante und beläuft sich beim Fronttriebler auf 6,6 bis 7,5 Liter je 100 Kilometer (CO2-Ausstoß 151 bis 171 g/km) bei der Limousine und auf 6,8 bis 7,6 Liter pro 100 Kilometer (CO2-Ausstoß 154 bis 173 g/km) beim Avant. Mit Allrad ausgestattet, erhöht sich der Verbrauch der Limousine leicht auf 6,9 bis 7,7 Liter je 100 Kilometer (CO2-Ausstoß 158 bis 176 g/km) beziehungsweise beim Avant auf 7,1 bis 7,9 Liter auf 100 Kilometer (CO2-Ausstoß 161 bis 179 g/km).

Audi S5 3.0 V6 mit 270 kW/367 PS (ab 78.500 Euro): Der Sportler besitzt ein 3,0 Liter großes V6-Triebwerk mit 270 kW/367 PS und einem maximalen Drehmoment, das von 1.700 bis 4.000 U/min anliegt. In Kombination mit dem serienmäßigen Allradantrieb und dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe beschleunigt der Audi S5 in nur 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der Vortrieb endet bei elektronisch abgeregelten 250 km/h.

Das überarbeitete, für mehr Drehmoment ausgelegte Doppelkupplungsgetriebe sorgt zusätzlich für ein geringeres Gewicht auf der Vorderachse und macht den S5 dadurch agiler. Ohne Aufpreis gibt es ein Sportdifferenzial mit Torque Vectoring in Kombination mit einer regelbaren Allradkupplung, das die Querdynamik steigert. Ein schneller dynamischer Momentenaufbau soll die Sportlichkeit des Audi S5 unterstreichen.

Die Teilelektrifizierung mittels des neuen Mildhybrids führt zu einem verringerten Spritverbrauch durch elektrische Fahranteile und steigert zugleich die Beschleunigung. Das sogenannte „MHEV plus“-System kann bis zu 18 kW/24 PS elektrische Leistung zum Antrieb beisteuern und beim Bremsen Energie zurückgewinnen. Trotz der hohen Leistung, begnügt sich die Audi S5 Limousine durchschnittlich mit nur 7,4 bis 7,7 Litern Benzin auf 100 Kilometern (CO2-Ausstoß 167 bis 175 g/km). Beim Audi S5 Avant sind es 7,5 bis 7,9 Liter Diesel pro 100 Kilometer (CO2-Ausstoß 169 bis 180 g/km).

© Foto: Audi

Diesel:

Audi A5 2.0 TDI mit 150 kW/204 PS (ab 54.200 Euro): Weniger Verbrauch und mehr Performance bietet der 2,0 Liter große Turbo-Diesel durch das neue Mildhybrid-System. „MHEV plus“ kann bis zu 18 kW/24 PS elektrische Leistung zum Antrieb beisteuern und beim Bremsen Energie zurückgewinnen. Die elektrischen Fahranteile lassen sich bei langsamer Fahrt in der Stadt, im fließenden Verkehr und beim Zurollen auf die nächste Ortschaft perfekt nutzen.

Erhältlich mit Front- und Allradantrieb, kommt der 2,0 Liter große Turbo-Diesel auf 150 kW/204 PS und ein Maximaldrehmoment von 400 Nm, das zwischen 1.750 und 3.250 U/min zur Verfügung steht. Die Kraftübertragung erfolgt stets über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.

Mit Frontantrieb vergehen bei der Limousine und beim Avant 7,7 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit der Limousine bei 242 km/h erreicht und mit dem Avant bei 240 km/h. Dem gegenüber steht ein Kraftstoffverbrauch von 4,7 bis 5,4 Litern Diesel auf 100 Kilometern (CO2-Ausstoß 124 bis 142 g/km) beziehungsweise beim Avant von 4,8 bis 5,5 Litern pro 100 Kilometer (CO2-Ausstoß 127 bis 145 g/km).

Bei der allradangetriebenen Variante reduziert sich der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h auf 6,9 Sekunden. Die Top-Speed erreicht der Diesel bei 241 km/h beziehungsweise mit dem Avant bei 236 km/h. Den Spritverbrauch gibt Audi für die Limousine mit 5,0 bis 5,5 Litern Diesel pro 100 auf 100 Kilometern an und für den Avant mit 5,1 bis 5,6 Litern. Der CO2-Ausstoß: 131 bis 145 g/km beziehungsweise 133 bis 147 g/km.

© Foto: Audi

Plug-in-Hybrid:

Audi A5 TFSIe: 2025 folgt ein Plug-in-Hybrid in zwei Leistungsstufen mit 220 kW/299 PS und 270 kW/367 PS. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Fahrwerk Audi A5: Jetzt noch dynamischer ausgelegt

Als Ergebnis umfangreicher Detailarbeit an Fahrwerk und Lenkung soll der Audi A5 2025 ein noch präziseres Fahrverhalten bieten. Neben dem serienmäßigen Stahlfederfahrwerk stehen optional ein Sportfahrwerk und das S-Sportfahrwerk mit adaptiver Dämpferregelung zur Wahl. Bei Letzterem lässt sich die Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit jetzt weitaus mehr differenzieren.

Eine steifere Anbindung der Lenkung und steifere Fahrwerkslager an der Vorderachse sorgen für ein kontrolliertes und präzises Fahrverhalten. Der Audi A5 mit der „Exterieur S line“ und der Audi S5 besitzen serienmäßig das Sportfahrwerk, das die Karosserie um 20 Millimeter absenkt.

Einen spürbaren Fortschritt beim Fahren bringt die von Audi entwickelte Fahrzeugfunktion „Brake Torque Vectoring“, die erstmals im Audi Q8 e-tron eingesetzt wurde. Aktiv wird das System direkt beim Einlenken in die Kurve, es lässt sich quasi in die Kurve hinein bremsen. Als Effekt des gezielten Bremseingriffs kann das Fahrzeug noch spontaner und agiler einlenken sowie Untersteuersituationen entgegenwirken.

© Foto: Audi

Innenraum Audi A5 2025: Ein deutlicher Qualitätssprung

Der großzügige Innenraum des Audi A5 2025 wird durch seine vollständig digitalisierten Instrumente und Bedienelemente zu einer digitalen Bühne, eingerahmt durch hochwertige Oberflächen. Ein deutlicher Qualitätssprung im Vergleich zum Vorgänger Audi A4. Alles fühlt sich weich und hochwertig an. Nur die unteren Bereiche bestehen aus hartem Kunststoff, sind aber dennoch schön verarbeitet. Werden die komfortbetonten Bereiche mit weichen Materialien hervorgehoben, führte Audi im Gegensatz dazu die präzise gezeichneten Bedienbereiche konsequent in hochglänzendem Schwarz aus.

Die bequemen und gut konturierten Sitze tragen ebenfalls zum angenehmen Ambiente bei. Vorne sitzen 2,00 Meter große Insassen komfortabel und auf den Rücksitzen 1,90 Meter große Passagiere in der Audi A5 Limousine als auch im Kombi.

Infotainment Audi A5: Voll vernetzt mit künstlicher Intelligenz

Das gebogene, freistehende Panoramadisplay des Audi A5 führten die Macher in OLED-Technologie aus und besteht aus einem virtuellen Cockpit mit einer 11,9 Zoll beziehungsweise 30,2 Zentimeter messenden Bildschirmdiagonale und dem 14,5 Zoll beziehungsweise 36,8 Zentimeter großen Touchscreen in der Mitte.

Auf Wunsch gibt es zusätzlich für den Beifahrer einen 10,9 Zoll beziehungsweise 27,7 Zentimeter messenden Touchscreen. Damit können die Beifahrer unter anderem Webseiten aufrufen, Videoinhalte streamen oder beim Navigieren helfen. Mit der Verbindung zu ChatGPT gelangt außerdem das Wissen aus dem Internet in natürlicher Sprache in den Audi A5. Erst wenn das Audi-System, zum Beispiel allgemeine Wissensfragen, nicht beantworten kann, werden diese an ChatGPT weitergeleitet.

© Foto: Audi

Optional ist für den Audi A5 ein neues, konfigurierbares Head-up Display (HUD) erhältlich, das zahlreiche Informationen anzeigt wie zum Beispiel die Geschwindigkeit, aktive Assistenzsysteme, die Navigationsanweisung oder Mediendaten. Die Fahrer haben erstmals die Möglichkeit, Fahrzeug- und Infotainment-Funktionen über das Head-up Display zu steuern. Zudem erlaubt die Steuerung das Scrollen durch Listen mit direkter Auswahl per Lenkradtaster.

Zudem stehen vorne und hinten jeweils zwei USB-C-Anschlüsse zur Verfügung. Das kabellose Aufladen ermöglicht eine induktive Ladeschale, inklusive aktiver Kühlung der Ablagefläche.

Kofferraum Audi A5: Richtig gut gelöst

Der Audi A5 Avant punktet als Kombi mit seinem großen, gut zugänglichen Kofferraum, der ein Ladevolumen von 448 Litern und mit umgeklappten Rücksitzlehnen 1.424 Litern bietet, wobei eine ebene Ladefläche entsteht. Die niedrige Ladekante und die flache Ladestufe nach innen erleichtern das Be- und Entladen.

Bei der Audi A5 Limousine erfolgt endlich ein leichterer Zugang zum Kofferraum: Die Heckklappe öffnet sich zusammen mit der Heckscheibe und erleichtert durch ihre Größe den Zugang zum Gepäckraum erheblich. Hier stehen 445 Liter und mit umgeklappten Rücksitzlehnen 1.299 Liter zur Verfügung. Auch hier gibt es eine ebene Ladefläche, eine niedrige Ladekante und eine flache Stufe nach innen.

© Foto: Audi

Fahrerassistenzsysteme Audi A5: Das Plus an Sicherheit im Hintergrund

Eine Vielzahl an Fahrerassistenzsystemen steigern mit ihren Funktionen den Alltag und die Sicherheit im Straßenverkehr. Serienmäßig an Bord des Audi A5 2025 befinden sich unter anderem eine Einparkhilfe hinten mit Distanzanzeige, eine Geschwindigkeitsregelanlage und ein Geschwindigkeitsbegrenzer, eine Spurverlassenswarnung, ein Effizienzassistent sowie ein Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent.

Optional gibt es Assistenzpakete wie den adaptiven Fahrassistent plus, der hochauflösende Kartendaten und in der Cloud berechnete Schwarmdaten anderer Fahrzeuge nutzt, um die Verkehrszeichenerkennung zu optimieren. Ferner unterstützt das System beim Beschleunigen und Halten von Geschwindigkeiten, dem passenden Abstand und bei der Spurführung.