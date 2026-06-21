BMW iX3 und Alexa+: Wenn das Auto plötzlich mitdenkt

Sprachassistenten im Auto hatten bislang ein grundlegendes Problem: Sie verstanden Befehle, aber selten den Menschen dahinter. BMW ist nun der erste Autohersteller, der mit Alexa+ von Amazon direkt eine neue KI-Generation in sein Infotainment-System integriert und damit die Sprachinteraktion zwischen Fahrer und Fahrzeug deutlich erweitert. Im BMW iX3 zeigt sich erstmals, wie leistungsfähig diese Kombination im Alltag ist, welche neuen Möglichkeiten dadurch entstehen und wie sich die Bedienung künftig weiterentwickeln könnte. Weitere BMW-Modelle werden bald folgen.

BMW-Infotainment: Der KI-Technologiesprung im Alltag

Der neue BMW iX3 hatte bereits vor dem Update mit Alexa+ starke Argumente: Der elektrische SUV fährt sich bemerkenswert agil, lädt schneller als die meisten seiner Konkurrenten und bietet dabei ein Raumangebot, das keine Wünsche offenlässt. Die Infotainment-Software von BMW gehört zu den fortschrittlichsten Systemen im Segment, das sich nach kurzer Eingewöhnung intuitiv bedienen lässt. Doch was jetzt kommt, ist keine Evolution, sondern ein spürbarer Technologiesprung im Alltagserlebnis.

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Als erstes Auto überhaupt besitzt der BMW iX3 den neuen, KI-gestützten BMW Intelligent Personal Assistant. Eine Sprachassistenz, die diesen Begriff erstmals konsequent einlöst. Die technologische Grundlage der KI bildet Alexa+ von Amazon, eingebettet in die BMW-eigene Fahrzeugsoftware. Das Ergebnis ist kein Sprachbefehlssystem, sondern ein echtes Gespräch, das deutlich weiter geht als klassische Sprachsteuerungssysteme im Auto.

Sprachsteuerung neu gedacht: Schluss mit starren Befehlen

Was Alexa+ im BMW grundlegend verändert, lässt sich in einem Satz beschreiben: Man muss nicht mehr wissen, wie man etwas sagt. Man sagt es einfach. Keine starren Formulierungen, kein Abtasten der Befehlsgrenzen und kein Gefühl, mit einer Maschine zu verhandeln. Der Assistent versteht natürliche Sprache, erkennt Zusammenhänge und behält den Gesprächsfaden auch über mehrere Aussagen hinweg. Fast so, als würde das System mitdenken statt nur reagieren.

Navigation und Komfort: Wenn das Auto mitdenkt und die Absichten erkennt

Das wohl eindrucksvollste Beispiel ist die Möglichkeit, mehrere Anweisungen gleichzeitig zu geben. Wer sagt: „Hey BMW, fahre mich zum Flughafen Münster-Osnabrück, auf dem Weg muss ich noch Brötchen kaufen und das Auto laden“, bekommt eine ausgearbeitete Route. Wer sich dann umentscheidet und Alexa+ mitteilt: „Ich möchte das Auto zuerst aufladen, dann bei einem Bäcker vorbei und danach noch kurz einen Stopp bei einem Elektronikmarkt“, bekommt sofort eine neue Route. Einfach, schnell und ohne etwas einzutippen.

Das Prinzip gilt für nahezu alle Fahrzeugfunktionen. Ein „Es zieht“ schließt das Fenster. „Mach es wärmer“ regelt die Klimaanlage. Wer nicht den Namen eines Songs kennt, beschreibt ihn oder nennt nur eine halbe Textzeile: Alexa+ findet das Lied. Funktionen, die früher in Untermenüs versteckt waren, werden durch Sprache sofort ausgeführt. Die Bedienbarkeit des BMW wird dadurch auf eine andere Ebene gehoben: weg von Menüs, hin zu direkter Absichtserkennung.

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Alexa+ mit Gedächtnis: Personalisierte Dienste auch ohne Login

Wer mit seinem Amazon-Konto im Fahrzeug eingeloggt ist, erhält Zugriff auf persönliche Dienste wie Musikstreaming. Aus dem Auto heraus lässt sich die Kaffeemaschine zu Hause einschalten. Wer seinen Heimweg beginnt und in 30 Minuten Kaffee möchte, sagt es einfach. Auch Tischreservierungen in einem Restaurant lassen sich direkt über OpenTable erledigen, ohne das Smartphone anzufassen. Das Fahrzeug wird zur Schnittstelle zwischen digitalem Alltag und realer Umgebung.

Sogar ohne Amazon-Konto greift Alexa+ für etwa 24 Stunden auf den letzten Gesprächskontext zurück, so dass sich frühere Dialoge wieder aufnehmen lassen, als wären sie nicht unterbrochen worden. BMW erkennt im Fahrzeug dabei keine individuelle Stimme, sondern die Zone, also Fahrer- oder Beifahrerseite. Alexa+ selbst hingegen erkennt die Stimme des Nutzers und kann so personalisierte Antworten liefern. Diese Aufgabenteilung ist durchdacht: Das Fahrzeug weiß, wer steuert. Alexa+ weiß, wer spricht.

BMW Operating System 9: Welche neuen Features und Modelle folgen?

Alexa+ im BMW wird noch zusätzliche Features erhalten. Musikstreaming und die vollständige Sprachsteuerung der Fahrzeugfunktionen sind bereits möglich. Die Kalenderverwaltung über den BMW mit praktischen Verknüpfungen zur Erleichterung des Lebens dürfte als nächstes folgen. Weitere Dienste und Alltagsfunktionen sollen über Over-the-Air-Updates nachgeliefert werden. Das System bleibt damit nicht statisch, sondern entwickelt sich weiter wie ein digitales Produkt, nicht wie ein klassisches Fahrzeug-Feature.

Der BMW iX3 wird mit der Zeit besser, ohne dass der Fahrer etwas tun muss. Weitere Modelle mit dem BMW Operating System 9 und iDrive X, darunter der BMW i3 (NA0) das BMW 7er Facelift (G70 LCI), der kommende BMW X5 (G65) und der neue BMW 3er (G50), folgen ab der zweiten Jahreshälfte 2026. Wer iDrive 8 oder älter fährt, bleibt außen vor. In Deutschland ist Alexa+ im BMW die ersten zwei Jahre kostenlos, mit der Möglichkeit, weitere zwei Jahre kostenfrei zu verlängern. Bei Amazon selbst kostet Alexa+ außerhalb einer Prime-Mitgliedschaft derzeit 22,99 Euro im Monat.

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Künstliche Intelligenz: Alexa+ erledigt jetzt echte Aufgaben

Chatbots liefern Informationen. Alexa+ erledigt Aufgaben. Das ist der entscheidende Unterschied, der größer ist, als er klingt. Das Leben findet mit Alexa+ nicht in einem Chat-Fenster statt, sondern in der Küche, auf dem Weg zur Arbeit, beim Suchen der Schlüssel oder beim Klären alltäglicher Fragen. Dort, wo digitale Assistenz tatsächlich relevant wird.

Die neue Generation des Amazon-Assistenten basiert auf generativer KI und ermöglicht erstmals echte Konversationen in natürlicher Sprache. Ohne Aktivierungswort nach jedem Satz, mit Gedächtnis für vergangene Gespräche und mit der Fähigkeit, Themen nahtlos zu wechseln. Wer ein Gespräch auf dem Amazon Echo Show im Wohnzimmer beginnt, kann es auf dem Smartphone auf dem Weg zur Arbeit und später am Laptop fortsetzen. Alexa+ verliert dabei nie den Faden.

Krasse Verschmelzung: Was Alexa+ wirklich kann und was nicht

Der Unterschied zwischen Alexa+ und einem Sprachassistenten der alten Schule liegt nicht in der Technologie allein, sondern darin, was am Ende einer Anfrage passiert. Ein klassischer Assistent gibt eine Antwort. Alexa+ geht einen Schritt weiter: reserviert den Tisch über OpenTable, trägt den Termin direkt in den Kalender ein, gibt die Bestellung bei Amazon auf und informiert, wenn der Wunschpreis eines Produkts erreicht ist. Der Assistent wird damit vom Informationssystem zum Handlungssystem.

Alexa+ lernt die Vorlieben aller Haushaltsmitglieder kennen und unterscheidet sie anhand der Stimme. Wenn der Partner „Guten Morgen“ sagt, startet seine Playlist und nicht die des anderen. Wer vergessen hat, wo er etwas hingelegt hat, fragt Alexa+. Die KI greift auf die Aufzeichnungen verbundener Kameras zu und findet es. Wer wissen möchte, ob die Mülltonne draußen steht, fragt und Alexa+ prüft dies über installierte Kameras.

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Im Kühlschrank-Coaching reicht es, die Kamera auf den Inhalt zu halten: Alexa+ erkennt die verfügbaren Zutaten, schlägt passende Gerichte vor und liefert das vollständige Rezept. Auch im Bereich Mode wird der Assistent zum digitalen Berater: Er bewertet Outfits im Kontext des Anlasses. Im Alltag übernimmt Alexa+ zudem Einkaufs- und Preisaufgaben, überwacht Produkte, meldet Preisänderungen und löst auf Wunsch direkt Bestellungen aus.

Im Smart Home zeigt sich der praktische Nutzen besonders deutlich: Ein einfacher Satz wie „Mir ist kalt“ genügt und Alexa+ passt die Raumtemperatur der Klimaanlage an. Auch komplexe Abläufe lassen sich per Sprache als Routine erstellen, ohne Apps oder Menüs. Besonders nahtlos wirkt das System durch seine Kontinuität: Gespräche lassen sich zu Hause beginnen und im Auto fortführen, da Alexa+ den Kontext über Geräte hinweg speichert und wieder aufnimmt. Das System kennt regionale Unterschiede zwischen Brötchen, Schrippen und Semmeln und versteht umgangssprachliche Begriffe im Kontext.

Datenschutz und Privatsphäre: Die volle Kontrolle

Alexa+ ist ein System, das viel weiß. Amazon gibt Nutzern daher volle Kontrolle über ihre Daten. Im Datenschutzportal lassen sich Interaktionen einsehen, Sprachaufnahmen verwalten und Speicherdauern festlegen. Mikrofone und Kameras können jederzeit physisch deaktiviert werden. Eine Leuchtanzeige zeigt zudem an, wann Alexa aktiv zuhört.