Bridgestone Blizzak 6 Enliten: Der neue Spitzen-Winterreifen

Schnee, Nässe und ebenso kalte, trockene Straßen: Winterreifen sind echte Multitalente und müssen ohne Kompromisse jederzeit Kontrolle und Sicherheit bieten - egal, was der Winter bringt. Für eine starke Leistung sorgt jetzt der komplett neue Bridgestone Blizzak 6 Enliten. Sogar der TÜV Süd, eines der renommiertesten unabhängigen Automobiltestinstitute Europas, bestätigt dem Winterreifen von Bridgestone beeindruckende Spitzenleistungen und teilt direkt mit, in welchen Disziplinen der Blizzak 6 Enliten besonders brilliert. Mehr noch: Dieser Winterreifen eignet sich sowohl für Pkw und SUV als auch für Verbrenner-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

Bridgestone Blizzak 6 Enliten: Starke Vorteile - was der TÜV SÜD besonders lobt

Da Nässe die häufigste Herausforderung für Autofahrer im europäischen Winter darstellt, entwickelten die Spezialisten den Bridgestone Blizzak 6 Enliten für eine besonders starke Performance bei nasser Fahrbahn. Bei Tests des TÜV SÜD (Bericht Nr. 713307065-BM01) konnte der neue Winterreifen von Bridgestone mit dem kürzesten Bremsweg auf nasser Fahrbahn überzeugen und ging bei dieser Aufgabe als Testsieger hervor. Die Tests führte der TÜV Süd mit einem VW Golf auf Reifen im Format 205/55 R16 94H XL durch.

© Foto: Bridgestone

Der TÜV Süd geht noch weiter: Für alle winterlichen Straßenverhältnisse entwickelt, bietet der Bridgestone Blizzak 6 Enliten im Vergleich zu seinem Vorgängermodell, dem als Serien-Testsieger bekannten Bridgestone Blizzak LM005, darüber hinaus ein verbessertes Fahrverhalten auf Schnee, das eine hervorragende Mobilität und Kontrolle ermöglicht. Entsprechend zeichnete der TÜV SÜD den Blizzak 6 Enliten für seine Top-Werte beim Bremsen und die Traktion auf Schnee aus.

Ebenso wichtig für die Käufer von Winterreifen: Der Bridgestone Blizzak 6 Enliten liefert eine um 32 Prozent höhere Laufleistung als sein Vorgänger, was so viel bedeutet, dass die Lebensdauer des Reifens deutlich verlängert werden konnte. Bridgestone schaffte es, hochmoderne Reifentechnologien mit einer Vielzahl von Innovationen in der Laufflächenmischung zu kombinieren, einschließlich optimierter Profilgestaltung, reduzierter Profilblockbewegung und verbesserter Lamellenverteilung. 25 Prozent des Reifens stammen sogar aus recycelten und wiederverwertbaren Materialien.

© Foto: Bridgestone

Bridgestone Blizzak 6 Enliten: Ein Winterreifen für alle Antriebsarten

Unabhängig von der Antriebsart des Fahrzeugs bleiben die Ansprüche, die Autofahrer an ihre Reifen stellen, unverändert. Ob Verbrenner-, Hybrid- oder Elektrofahrzeug: Bridgestone entwickelt keine speziellen Nachrüstreifen für Elektrofahrzeuge. Die „EV-ready“-Reifen sollen sowohl die gängigen Leistungsansprüche als auch die spezifischen Anforderungen von Elektroautos erfüllen, um die elektrische Mobilität effizienter und einfacher zu gestalten. Dafür sorgen zum Beispiel eine innovative Reifenmischung und ein spezielles Reifenprofil.

Die Tauglichkeit für Elektroautos ermöglicht die Enliten-Reifentechnologie. Daher kennzeichnet Bridgestone alle „EV-ready“-Reifen mit dem Enliten-Symbol, um zu zeigen, dass diese Reifen auch für die Anforderungen von E-Autos entwickelt wurden. Bei Elektroautos müssen Reifen unter anderem mit dem höheren Gewicht durch die Batterie und die stärkere Beschleunigung durch das sofort anliegende Drehmoment zurechtkommen. Genau diese speziellen Ansprüche erfüllt als Winterreifen der Bridgestone Blizzak 6 Enliten.