Audi A6 e-tron 2025: E-Kombi mit über 700 km Reichweite

Bis zu 756 Kilometer Reichweite, kürzeste Ladezeiten und bis zu 370 kW/530 PS: Das sind der neue Audi A6 e-tron und der Audi S6 e-tron, die jetzt eine neue Ära der Elektromobilität einleiten und als Sportback sowie Avant (Kombi) kommen. Dazu zeichnet sich der A6 durch einen hochwertigen Innenraum, jede Menge Platz und hochmoderne Technologien aus, die jeder von einem Audi erwartet. Wir unterzogen dem neuen Audi A6 e-tron und dem Audi S6 e-tron einen ersten Check und präsentieren die spannendsten Neuheiten, alle technischen Details und die Preise zur Markteinführung Ende 2024.

Design Audi A6 e-tron: Neu definiert und voller Energie

Clean, elegant und zugleich progressiv: Das Design des neuen Audio A6 e-tron steckt voller Energie und spiegelt eine souveräne Sportlichkeit wider. Mehr noch: Der 4,928 Meter lange Audi A6 Sportback e-tron stellt mit einem cw-Wert von nur 0,21, den in puncto Aerodynamik besten Audi aller Zeiten dar - und das spielt eine entscheidende Rolle für die Reichweite.

© Foto: Audi

Eine besonders schlanke Gestaltung der Scheinwerfer und der Tagfahrleuchten sowie der breite Kühlergrill lassen den Audi A6 e-tron optisch flach und breit auf der Straße stehen. Den komplett geschlossenen Kühlergrill umgibt eine schwarze Maske, in welche die Macher fast unsichtbar unter anderem die Sensorik der Fahrerassistenzsysteme und die Lufteinlässe integrierten.

Die dynamische Dachlinie ruht auf einem kraftvollen Unterbau mit tiefer Trimmlage, während der schwarze Einleger im Schwellerbereich den Audio A6 e-tron optisch verlängert. Als neues Alleinstellungsmerkmal des Audi A6 Avant e-tron (Kombi) erweist sich die umlaufende Zierleiste in Aluminiumoptik, die sich von der A-Säule bis in den Dachspoiler zieht. Attraktive Felgen stehen von 19 bis 21 Zoll zur Wahl. Den sportlichen Eindruck unterstreichen am Heck ein großer Diffusor mit Einlegern in Chromoptik und ein markanter Dachkantenspoiler. Das durchgehende, dreidimensionale Leuchtenband mit beleuchteten Audi-Ringen setzt weitere Akzente.

Mit insgesamt acht digitalen Lichtsignaturen im neu gestalteten digitalen Tagfahrlicht der Matrix-LED-Scheinwerfer und in den digitalen OLED-Heckleuchten können die Inhaber ihren Audi A6 e-tron ausstattungsabhängig auf völlig neue Weise personalisieren. Darüber hinaus warnen die OLED-Rückleuchten und zeigen dazu in kritischen Fahr- oder Verkehrssituationen eine spezifische Schlusslichtsignatur mit integrierter Warnsymbolik an.

Antriebe Audi A6 e-tron und Audi S6 e-tron: Starke Antriebe bis zu 370 kW/530 PS

Zum Marktstart erscheinen der Audi A6 e-tron Performance mit 270 kW/367 PS und Heckantrieb sowie der Audi S6 e-tron mit 370 kW/530 PS und Allradantrieb. Zu einem späteren Zeitpunkt folgen noch weitere Modelle wie der heckangetriebene Audi A6 e-tron mit einer kleineren Batterie und 210 kW/286 PS sowie der allradangetriebene Audi A6 e-tron quattro mit 315 kW/428 PS. Sehr schön, dass Audi aus fahrdynamischer Sicht auf einen Heckantrieb, statt Frontantrieb setzt.

© Foto: Audi

Audi A6 e-tron Performance mit 270 kW/367 PS (ab 75.600 Euro): Die Performance-Version des Audi A6 e-tron mit Heckantrieb vermittelt ein sportliches Fahrerlebnis mit einer Systemleistung von 270 kW (mit Launch Control 280 kW/381 PS). Von 0 auf 100 km/h beschleunigen der Sportback und der Avant in 5,4 Sekunden und erzielen eine elektronisch limitierte Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h.

Dank einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Bruttokapazität von 100 kWh (94,9 kWh netto) beträgt die Reichweite des Sportbacks zwischen 673 und 756 Kilometer. Beim Avant sind es 627 bis 720 Kilometer. Den durchschnittlichen Stromverbrauch nach dem praxisnahen WLTP-Zyklus gibt Audi für den Sportback mit 14,0 bis 15,9 kWh auf 100 Kilometer beziehungsweise mit 14,8 bis 17,0 kWh für den Avant.

Audi S6 e-tron mit 370 kW/530 PS (ab 99.500 Euro): Der allradangetriebene Audi S6 e-tron stellt eine Systemleistung von 370 kW/530 PS zur Verfügung. Mit der Launch Control sind es temporär sogar 405 kW/551 PS. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h beträgt beim Sportback als auch beim Avant nur 3,9 Sekunden. Erst bei einer elektronisch begrenzten Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h endet der gewaltige Vortrieb.

Die ebenfalls 100 kWh (netto 94,9 kWh) große Batterie ermöglicht beim Sportback eine Reichweite von 638 bis 675 Kilometern und beim Avant von 609 bis 647 Kilometern. Der Audi S6 Sportback e-tron benötigt nach dem WLTY-Zyklus im Durchschnitt 15,7 bis 16,37 kWh auf 100 Kilometern. Beim Audi S6 Avant e-tron sind es 16,4 bis 17,4 kWh.

© Foto: Audi

Zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich:

Audi A6 e-tron mit 210 kW/286 PS: Mit einer kleineren Batterie ist der Audi A6 e-tron ausgestattet, die eine Kapazität von 83 kWh brutto bietet. In voraussichtlich 6,0 Sekunden beschleunigt diese Version mit Heckantrieb von 0 auf 100 km/h und erzielt eine Top-Speed von 210 km/h. Die Reichweite soll über 610 Kilometer betragen.

Audi A6 e-tron quattro mit 315 kW/428 PS: Über 700 Kilometer Reichweite soll der Audi A6 e-tron quattro in Kombination mit der 100 kWh (netto 94,9 kWh) großen Batterie erreichen. Den Spurt von 0 auf 100 km/h wird der Allradantriebler wohl in 4,5 Sekunden absolvieren und seinen Durchzug bei einer Vmax von 210 km/h beenden.

Fahrdynamik Audi A6/S6 e-tron: Für jede Situation perfekt gerüstet

Der Audi A6 e-tron soll ziemlich agil unterwegs sein. Die optionale „Adaptive Air Suspension“, eine Luftfederung samt geregelter Dämpfung, verleiht dem Fahrzeug eine große Spreizung zwischen hohem Abrollkomfort und sportlichem Handling. Je nach Geschwindigkeit und individuellen Wünschen passt sich die Luftfederung an die Straßengegebenheiten an und regelt die Höhenlage der Karosserie auf vier unterschiedlichen Niveaus.

Der heckbetonte Allradantrieb des Audi S6 e-tron fördert bei einer insgesamt sehr variablen Allradverteilung die fahrdynamischen Eigenschaften. Die unterschiedliche Dimensionierung der E-Maschinen an Hinter- und Vorderachse ermöglicht auch bei Volllast eine hecklastige Momentenverteilung.

© Foto: Audi

Beim Audi A6 e-tron sind die Fahrmodi vorkonfiguriert, das heißt der Individual-Modus entfällt ab sofort. Zur Auswahl stehen die Modi „Balanced“, „Dynamic“, „Comfort“, „Efficiency“ und „Efficiency Plus“. Für den sportlichen Fahrspaß steht „Dynamic“, während „Comfort“ selbsterklärend ist. Die ausgewogene Symbiose aus Sport und Komfort bietet der Modus „Balanced“. Eine Besonderheit stellt der Modus „Efficiency“ dar, bei dem das Fahrwerk die Karosserie geschwindigkeitsabhängig um 20 Millimeter absenkt, um die Aerodynamik des Fahrzeugs zu verbessern und die Reichweite zu steigern.

Darüber hinaus steht „Efficiency Plus“ zur Wahl und dürfte praktisch sein, wenn nur noch wenig Reichweite zur Verfügung steht. Dieser Modus deaktiviert unter anderem die Klimaanlage sowie die Sitzheizung und regelt die Höchstgeschwindigkeit deutlich herunter. Es steht dann nur die herkömmliche Lüftung zur Verfügung. Sogar einen Teil der OLED-Rückleuchten schaltet das System im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ab.

Beeindruckend: Die Reichweite und die kurzen Ladezeiten des Audi A6 e-tron

Dank der 800-Volt-Technik und einer serienmäßigen maximalen DC-Ladeleistung von 270 kW sind mit dem Audi A6 e-tron kurze Ladestopps möglich. So lassen sich an einer entsprechenden Schnellladesäule in nur 10 Minuten beim Audi A6 Sportback e-tron Performance bis zu 310 Kilometer Reichweite nachladen. Von 10 auf 80 Prozent dauert die Ladezeit nur 21 Minuten. An haushaltsüblichen Wallboxen ist ein AC-Laden mit bis zu 11 kW möglich, was von 0 auf 100 Prozent etwa 10 bis 11 Stunden dauert. Eine 22-kW-AC-Lademöglichkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt angeboten.

Ausgestattet mit Plug & Charge, autorisiert sich das Fahrzeug an kompatiblen Ladesäulen beim Einstecken des Ladekabels selbst und schaltet den Ladevorgang an der Säule frei. Die Abrechnung erfolgt vollautomatisch. Wenn eine Ladesäule mit 400-Volt-Technik arbeitet, ist mit dem Audi A6 e-tron das sogenannte Bankladen möglich. Dabei wird die 800-Volt-Batterie elektrisch in zwei Bänke mit jeweils 400-Volt-Spannung geteilt, die sich dann parallel mit bis zu 135 kW aufladen lassen.

© Foto: Audi

Ein wichtiger Baustein, um die Effizienz und somit die Reichweite des Audi A6 e-tron zu erhöhen, stellt die weiterentwickelte Rekuperation dar. Rund 95 Prozent aller im Alltag anliegenden Bremsvorgänge lassen sich darüber abwickeln. Über die Fahrstufe „B“, die dem umgangssprachlichen One-Pedal-Feeling nahekommt, ergo in diesem Fall das Fahren ohne Bremspedal fast bis zum Stillstand. Dabei rekuperiert der Audi A6 e-tron mit bis zu 220 kW.

Innenraum Audi A6 e-tron: Premium trifft auf viel Platz und Innovationen

Der Innenraum des Audi A6 e-tron fällt trotz der riesigen Batterie sehr geräumig aus und besticht durch hochwertige Materialien. Komfortbetonte Bereiche stattete Audi mit weichen Materialien wie Leder und Microfaser aus. Im Gegensatz dazu heben sich die präzise gezeichneten Bedienbereiche in hochglänzendem Schwarz ab. Nur im unteren Bereich befindet sich harter, aber gut verarbeiteter Kunststoff. Auf Wunsch gibt es digitale Außenspiegel, die das Kamerabild auf Displays übertragen, die Audi scheinbar gut einsehbar positionierte.

Die Sitze sind bequem und für einen ordentlichen Seitenhalt bei dynamischer Fahrt gut konturiert. Vorne sitzen 2,00 Meter große Personen komfortabel. Im Fond des Kombis können es sich rund 1,90 Meter große Insassen bequem machen, beim Sportback trotz der abgesenkten Dachlinie etwa 1,80 Meter große Mitfahrer.

Ein innovatives Panorama-Glasdach lässt den Innenraum des Audi A6 e-tron darüber hinaus noch luftiger erscheinen. Anders als bisher üblich, minimiert das smarte Glas des Panoramadachs die direkte Sonneneinstrahlung und lässt sich per Knopfdruck durch polymerdispergierter Flüssigkristalle verdunkeln.

© Foto: Audi

Für optimalen Sound sorgt das Premium-Sound-System von Bang & Olufsen mit Kopfstützenlautsprechern. Dessen Herzstück ist ein Verstärker, der mit 830 Watt Leistung 20 Lautsprecher ansteuert. Vier davon integrierte Audi in die Kopfstützen der Vordersitze, die bei Audi einen persönlichen Surround-Sound, persönliche Navigationsansagen und Telefonie ermöglichen. Zusätzliche Lautsprecher in der A-Säule und Mitteltöner erzeugen einen unvergleichlichen 3D-Surround-Sound.

Infotainment: Highend-Technologien für den Audi A6 e-tron

Ganz an hochmoderne Ansprüche ausgelegt ist das gebogene und in OLED-Technologie ausgeführte Panorama-Display des Audi A6 e-tron, das aus drei Displays mit einem gestochen scharfen und klaren Bild besteht. Links blickt der Fahrer auf ein 11,9 Zoll beziehungsweise 30,2 Zentimeter großes volldigitales Cockpit. In der Mitte befindet sich ein 14,5 Zoll beziehungsweise 36,8 Zentimeter messender Touchscreen. Darüber hinaus erhält der Beifahrer ein eigenes 10,9 Zoll beziehungsweise 27,7 Zentimeter dimensioniertes Display.

Dank eines Privacy Modes kann die Person auf dem Beifahrersitz während der Fahrt Entertainment-Inhalte genießen, zum Beispiel Filme schauen oder Serien streamen, ohne den Fahrer abzulenken. Außerdem gibt es neben einer induktiven Ladeschale zum kabellosen Aufladen eines Smartphones vorne und hinten jeweils zwei USB-C-Anschlüsse.

Mit dem optionalen „Augmented Reality“-Head-up-Display reflektiert das System eine große geneigte Bildebene über die Windschutzscheibe zu der fahrenden Person und zeigt relevante Informationen wie Geschwindigkeit, Verkehrszeichen, Assistenz- und Navigationssymbole.

© Foto: Audi

Mithilfe des selbstständig lernenden Sprachassistenten lassen sich zahlreiche Fahrzeugfunktionen steuern. Mit der Verbindung zu ChatGPT können sich die Insassen während der Fahrt recherchierte Inhalte vorlesen lassen und in natürlicher Sprache mit dem Auto interagieren. Der Audi A6 e-tron erkennt dabei automatisch, ob eine Fahrzeugfunktion ausgeführt, ein Ziel gesucht oder zum Beispiel eine Wettervorhersage abgerufen werden soll. Erst wenn das Audi-System beispielsweise allgemeine Wissensfragen nicht beantworten kann, werden diese automatisch an ChatGPT weitergeleitet. Um einen bestmöglichen Datenschutz zu ermöglichen, erhält ChatGPT zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die Fahrzeugdaten.

Fahrerassistenzsysteme Audi A6 e-tron: So wird der Komfort deutlich erhöht

Was die Fahrerassistenzsysteme des neuen Audi A6 e-tron betrifft, stellt Audi eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung, die den Alltag erleichtern und die Sicherheit deutlich steigern. Als Novum für den Audi A6 e-tron erweist sich der „Adaptive Fahrassistent Plus“. Dieser unterstützt die fahrende Person beim Beschleunigen, Bremsen, Halten von Geschwindigkeit und eingestelltem Abstand sowie bei der Spurführung, um den Fahrkomfort speziell auf Langstrecken zu erhöhen.

Serienmäßig an Bord des Audi A6 e-tron befinden sich unter anderem der „Parkassistent Plus“, eine Rückfahrkamera, ein verkehrszeichenbasierter Geschwindigkeitsbegrenzer, eine kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, ein adaptiver Geschwindigkeitsassistent, die „Einparkhilfe Plus“ mit Distanzanzeige sowie die Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung.

Kofferraum Audi A6 e-tron: Ein Stauraum, der begeistert

Der Kofferraum fällt bereits beim Audi A6 Sportback e-tron riesig aus und bietet ein Kofferraumvolumen von 502 Litern. Die niedrige Ladekante erleichtert das Be- und Entladen. Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, entsteht eine kleine Stufe und das Ladevolumen steigt auf 1.330 Liter. Darüber hinaus besitzt der Audi A6 e-tron einen Frunk (Frontkofferraum) mit einem ordentlichen Volumen von 27 Litern.

Das Kofferraumvolumen des Audi A6 Avant e-tron beträgt wie beim Sportback starke 502 Liter und steigt mit umgeklappten Rücksitzlehnen auf 1.442 Liter, wobei nur eine leicht ansteigende Fläche entsteht. Ebenso positiv beim Kombi: die niedrige Ladekante und die flache Stufe nach innen.