Bridgestone Potenza Sport: Warum dieser Reifen neue Maßstäbe setzt

Wer die volle sportliche Performance seines Autos erleben möchte, kommt ohne die passenden Ultra-High-Performance-Reifen (UHP) nicht weit - sei es für Kompaktsportler, Performance-SUV und Sportwagen. Das ist wie bei einem Leichtathleten, der beim Sprint in Pantoffeln nicht sein ganzes Potential entfalten kann. Doch welcher Reifen ist nun der richtige? Bei einem Test des TÜV Süd ging der neue Bridgestone Potenza Sport als herausragender UHP-Reifen hervor, der im 1. Quartal 2021 auf den Markt kommt. Grund genug, sich den Bridgestone Potenza Sport näher anzugucken.

Bridgestone Potenza Sport: Was dieser Reifen alles können muss

Was viele vergessen: Reifen gehören zu den wichtigsten Elementen eines Autos. Da die Laufflächen der Pneus den Kontakt zur Straße halten, wirken sich Reifen wesentlich auf die Dynamik, das Bremsen, das Fahrverhalten, den Komfort und sogar auf die Lenkpräzision aus. So optimiert zum Beispiel ein ausgefeiltes Profildesign die Lenkpräzision und die Kurvenstabilität, während eine speziell entwickelte Laufflächenmischung den Grip verstärkt.

© Foto: BMW

Ebenso bedeutend: Die Reifen müssen bei hohen Geschwindigkeiten extrem belastbar sein und die Aufstandsflächen in schnell gefahrenen Kurven optimal verteilen. Kurzum: Die richtigen Reifen sind bei einem Auto die Schlüsselfaktoren für Kontrolle, Dynamik und Stabilität - und das nicht nur bei Trockenheit, sondern auch auf nassen Straßen.

Der japanische Hightech-Konzern kann durch langjährige Erfahrungen im Rennsport, unter anderem einer Ära in der Formel 1 mit einer sehr umfangreichen Expertise aus dem Vollen schöpfen. Auf diesen Erfahrungen aufbauend, entwickelte Bridgestone mit dem neuen Potenza Sport ein Hochleistungsprodukt auf dem modernsten Stand der Technik.

TÜV Süd bestätigt dem Bridgestone Potenza Sport ausgezeichnete Qualitäten

Keine leeren Worte: Die ausgezeichneten Qualitäten des Bridgestone Potenza Sport bestätigt der TÜV Süd, eines der renommiertesten unabhängigen Automobiltestinstitute Europas. Der TÜV Süd führte von Juli bis September 2020 mit einem Audi S4 3.0 TFSI auf der Reifengröße 245/40 R18 einen Reifentest durch, darunter der neue Potenza Sport vor seiner Markteinführung.

© Foto: Bridgestone

Das Ergebnis: Der TÜV Süd bescheinigt dem Bridgestone Potenza Sport im Vergleich zu Mitbewerbern erstklassige Werte beim Trockenbremsen (kürzester Bremsweg auf trockener Fahrbahn) sowie bei der Fahrzeugstabilität in Kurven und auf Geraden. In weiteren Tests bewertete der TÜV Süd den Potenza Sport als besten Reifen bei Kurvenfahrten und im Handling auf nasser Fahrbahn. Entsprechend erhielt der Bridgestone Potenza Sport das EU-Reifenlabel „A“ für Nasshaftung. Diese exzellenten Fähigkeiten komplettieren eine höhere Laufleistung gegenüber dem Vorgänger Bridgestone Potenza S001.

Bridgestone Potenza Sport: Dieser Reifen entstand zusammen mit Endverbrauchern

Bridgestone war es wichtig, mit dem Potenza Sport einen Reifen zu realisieren, der die hohen Erwartungen an Performance und Alltagstauglichkeit erfüllt. Um die Bedürfnisse seiner Kunden noch besser zu berücksichtigen, befragte Bridgestone über 3.800 Endverbraucher in wichtigen Märkten und ließ deren Wünsche direkt in die Entwicklung des Potenza Sport einfließen.

Um die Top-Leistung des Potenza Sport zu erreichen, setzt Bridgestone verschiedene innovative Technologien im Profildesign, der Gummimischung und der Karkasskonstruktion ein. Im Profildesign integrierten die Macher mehrere neue Spitzentechnologien, einschließlich der innovativen 3D-Lamellen für eine hohe Blocksteifigkeit, um kürzere Bremswege und eine höhere Laufleistung zu ermöglichen. Das innovative Laufflächen-Mischverfahren verwendet eine verbesserte Formel für maximale Nass- und Trockenperformance. Durch die verbesserte Karkasskonstruktion erreicht der Potenza Sport darüber hinaus eine maximale Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und eine präzise Lenkrückmeldung bei gleichzeitig verbessertem Rollwiderstand.

© Foto: Lamborghini

Große Automarken setzen auf den Bridgestone Potenza Sport

In der Erstausrüstung setzen bereits einige der weltweit prestigeträchtigsten Automarken auf den Bridgestone Potenza Sport. So gelangt der neue Bridgestone-Reifen unter anderem beim BMW 8er, beim Lamborghini Huracán STO und beim Supersportwagen Maserati MC20 zum Einsatz. Um eine breite Palette an Fahrzeugen - von Premium-Limousinen und SUV bis hin zu Luxus- und Prestigefahrzeugen abzudecken, führt Bridgestone den Potenza Sport in 96 Größen von 17 bis 22 Zoll ein. Sportlich ambitionierte Fahrer dürfen sich für die Extra-Performance auf den neuen Hochleistungsreifen-Reifen freuen.