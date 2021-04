Kein Scherz: Lamborghini gewinnt Green Star Award 2021

Lamborghini wird für seinen ökologischen Einsatz belohnt. Lamborghini, der Autohersteller von emotionalen Supersportwagen und brachialen Performance-SUV? Ja, es klingt fast wie ein verspäteter April-Scherz. Heute, am 22. April 2021, nahm Lamborghini am „World Earth Day“ (Welttag der Erde), den „Green Star Award 2021“ in Empfang und zählt damit zu den umweltfreundlichsten Unternehmen Italiens. Den „Green Star Award“ erhalten Unternehmen, die sich am meisten für Green-Economy-Strategien einsetzen. Vergeben wird der „Green Star Award“ jedes Jahr vom deutschen Institut für Qualität und Finanzen (ITQF) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF).

Großes Lob: Lamborghini ist CO2-neutral

Es ist lobenswert, dass Lamborghini konsequent auf Nachhaltigkeit setzt und durch zahlreiche Projekte den Energie- und Wasserverbrauch an seinem Standort und bei der Produktion drastisch senken konnte. Seit 2015 führt Lamborghini sogar die Zertifizierung als CO2-neutrales Unternehmen. Der italienische Sportwagen-Hersteller besitzt zudem eine riesige Photovoltaikanlage auf einer Fläche von 15.000 m², was einer Senkung der CO2-Emissionen in Höhe von 1.000 Tonnen im Jahr entspricht.

© Foto: Lamborghini

Stolz verkündet Lamborghini am 22. April 2021 in einer Pressemitteilung: „Ziel des Unternehmens ist es, durch verantwortungsvolles Handeln gegenüber der Welt, in der es tätig ist, einen Mehrwert zu schaffen und somit zu einer nachhaltigen Entwicklung der Wirtschaft und der Gesellschaft unter besonderer Schonung der Umwelt beizutragen.“

Auf der anderen Seite: Ist das Ergebnis wirklich umweltfreundlich?

Es wirkt etwas befremdlich, wenn ein gelber Lamborghini Urus in einer malerischen Seenlandschaft und einem grünen Wald in Szene gesetzt wird, um zu veranschaulichen, wie bedeutend der Klimawandel und umweltfreundliche Strategien sind. Wir leben und lieben Performance-Fahrzeuge, die einen mit ihrem atemberaubenden Design und einem außergewöhnlichen Fahrerlebnis in den Bann ziehen. Aber bleiben wir realistisch: Ein Lamborghini Urus stellt nicht wirklich ein umweltfreundliches Auto dar.

Die Produktion von Lamborghini ist konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Aber sobald die aktuell hergestellten Lamborghinis auf der Straße unterwegs sind, lässt sich nicht mehr von einer grünen Strategie sprechen; auch wenn ein Lamborghini prozentual nur einen Bruchteil an den Fahrzeugen des gesamten Automobilmarktes ausmacht.

Der Lamborghini Urus, ein Performance-SUV, wird von einem 650 PS starken V8-Biturbo-Benziner befeuert, hakt den Sprint von 0 auf 100 km/h in 3,6 Sekunden ab und erzielt eine Spitze von 305 km/h. Dem gegenüber steht im Idealfall ein durchschnittlicher WLTP-Verbrauch von 12,7 l/100, was einem CO2-Ausstoß von 325 g/km entspricht.

© Foto: Lamborghini

Anderes Beispiel aus dem aktuellen Produktportfolio: Mit einem 770 PS mächtigen V12-Triebwerk hakt der Lamborghini Aventador SVJ in nur 2,8 Sekunden den Sprint von 0 auf 100 km/h ab und erreicht eine elektronisch begrenzte Top-Speed von 351 km/h. Der WLTP-Durchschnittsverbrauch beläuft sich auf 17,9 l/100, was ein CO2-Ausstoß von 486 g/km bedeutet.

Sogar der neue Lamborghini Sian, ein V12-Hybrid-Supersportwagen mit einer Systemleistung von 819 PS, der in unter 2,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h spurtet und eine Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h erreicht, benötigt durchschnittlich 19,2 l/100 km, ergo ein CO2-Ausstoß von 447 g/km.

Lamborghini plant Umbruch: Kommen jetzt die Elektro-Sportwagen?

Doch der große Umbruch könnte kommen. Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann: „Wir sind bereit, unser Engagement in Sachen ökologische Nachhaltigkeit zu beschleunigen, dazu gibt es bald eine Ankündigung. Wir wollen konkrete Antworten mit bedeutenden Innovationen in einer Zeit des tiefgreifenden Wandels geben, der die gesamte Automobilbranche betrifft.“ Werden nun die Pläne für ein Elektro-Auto konkretisiert?