Mitsubishi Eclipse Cross: So lassen sich 10.600 Euro sparen

Richtig Geld sparen und dazu sofort verfügbar: Der Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid gehört in Europa zu den meistverkauften Plug-in-Hybriden und ist jetzt als Neuwagen ohne lange Wartezeiten besonders günstig zu haben. Wie sich der hohe Bonus und ein weiterer Rabatt sichern lassen, geben wir gerne als Tipp weiter. Ebenso bemerkenswert: Die ziemlich kurzen Ladezeiten des Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid und seine Gesamtreichweite.

Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid: Das sind die Boni und der Aktionsrabatt

Bei vielen Autoherstellern ist es aufgrund langer Lieferzeiten nicht mehr möglich, bei der Bestellung eines Neuwagens noch den Ende 2022 auslaufenden Umweltbonus zu erhalten. Für Plug-in-Hybride gibt es ab 2023 sogar keine Förderung mehr. Da wäre es schade, diesen lukrativen Zuschuss einfach liegen zu lassen.

© Foto: Mitsubishi

Mitsubishi schafft Klarheit: Wer bis zum 15.11.2022 einen Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid bestellt, dem garantiert der japanische Automobilhersteller die Auszahlung der staatlichen Innovationsprämie, das heißt, das Auto wird pünktlich zum Erhalt der Umweltprämie geliefert - und das sind bereits 4.500 Euro. Dazu kommt der Mitsubishi-Elektrobonus in Höhe von ebenfalls 4.500 Euro, so dass die Ersparnis zusammen 9.000 Euro beträgt.

Es geht noch mehr: Wer sich für einen Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid in der Basis-Version entscheidet, profitiert bei teilnehmenden Mitsubishi-Händlern außerdem von einem bis zum 31.12.2022 gültigen Aktionsrabatt in Höhe von 1.600 Euro. Damit ergibt sich aus staatlichem Umweltbonus, Mitsubishi-Elektrobonus und Aktionsrabatt eine Ersparnis von bemerkenswerten 10.600 Euro - und der Verkaufspreis des Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid Basis sinkt dank der clever kombinierten Nachlässe sowie Zuschüssen von 40.590 Euro auf nur noch 29.990 Euro.

Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid: Eine sehr umfangreich ausgestattete Basis

Niemand sollte sich von dem Begriff der „Basis“-Version irritieren lassen; denn diese ist bei Mitsubishi umfangreich ausgestattet und bietet in puncto Antrieb und Reichweite die gleichen Vorteile wie die höheren Ausstattungsvarianten. Serienmäßig besitzt der Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid bereits in der Basis-Variante attraktive 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Privacy-Verglasung ab der B-Säule, vorne eine Sitzheizung, ein Smartkey-System, eine 2-Zonen-Klimaautomatik und ein Multifunktionslenkrad in Leder.

© Foto: Mitsubishi

Ebenfalls ohne Aufpreis immer dabei sind ein modernes Infotainment-System, eine Rückfahrkamera, ein Auffahrwarnsystem samt Fußgängererkennung sowie Notbrems-, Spurhalte- und Fernlichtassistent. Für höhere Ausstattungsvarianten gibt es zum Beispiel ein Panorama-Glasschiebedach oder Bi-LED-Scheinwerfer.

Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid: Gescheite Reichweite und kurze Ladezeit

Verbrauchsarm, eine in der Praxis gut nutzbare, elektrische Reichweite, schnell aufgeladen und dazu viel Platz im Innenraum: Der Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid weiß zu überzeugen. Für den Antrieb sorgen ein 2,4 Liter großer Benziner und zwei Elektromotoren, die zusammen eine Systemleistung von 138 kW/188 PS generieren. Durch die zwei Elektromotoren besitzt der Eclipse Cross PHEV zudem einen permanenten Allradantrieb. Viele werden die im Alltag angenehme Beschleunigung zu schätzen wissen. Der Vortrieb endet bei einer Höchstgeschwindigkeit von 162 km/h. Im rein elektrischen Modus ist eine Top-Speed von 135 km/h möglich.

Ausgestattet mit einer 13,8 kWh großen Batterie (brutto), beträgt die rein elektrische Reichweite des Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus 45 Kilometer. Der kombinierte Kraftstoffverbrauch beläuft sich auf 2,0 Liter pro 100 Kilometer nach WLTP (CO2-Ausstoß 46 g/km). Laut Mitsubishi lassen sich mit einer Tankfüllung und einer voll aufgeladenen Batterie bis zu 750 Kilometer zurücklegen. So vereint der elektrifizierte Crossover-SUV den Komfort eines reinen Elektroantriebs mit den Langstreckenvorteilen eines klassischen Verbrenners.

Als einer von ganz wenigen Plug-in-Hybriden lässt sich der Mitsubishi Eclipse Cross PHEV mit bis zu 50 kW an einer geeigneten Schnellladesäule (AC) über einen CHAdeMO-Stecker anschließen. In diesem Fall ist die Batterie in nur 25 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität mit neuer Energie gefüllt. Das normale Laden mit Wechselstrom (AC) erfolgt mit einer Ladeleistung von maximal 3,7 kW: An einer Wallbox oder öffentlichen Ladestation dauert es rund 4 Stunden, den Akku wieder zu 100 Prozent zu füllen, an einer haushaltsüblichen 230-Volt-Steckdose rund 6 Stunden. Abgerundet wird das Paket durch eine 5-Jahres-Herstellergarantie und 8 Jahre Garantie auf die Fahrbatterie (bis 160.000 Kilometer).