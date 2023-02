Auto-Glühbirne wechseln: DIY-Anleitung

Eine defekte Glühlampe kann ärgerlich sein – vor allem in der dunklen Jahreszeit. Wer dann nicht jedes Mal in die Werkstatt fahren möchte, kann auch in Eigenarbeit die Auto-Glühbirne wechseln. Allerdings ist nicht für jedes Fahrzeugmodell der eigenständige Wechsel der Glühbirne möglich. In einigen Fällen hilft nur die Fachwerkstatt weiter. Die folgende Anleitung kann daher nur als exemplarische Anleitung für den Wechsel der Glühbirne gesehen werden.

© Foto: Volkswagen