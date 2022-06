Auto zu teuer? Anlaufstellen für Autoangebote!

Die moderne Zeit fordert immer häufiger ein hohes Maß an Flexibilität. Besonders im Berufsleben ist es nicht selten, dass sich für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der Weg zur Arbeitsstelle länger gestaltet. Nicht selten nehmen sie eine Fahrzeit von mehr als ein bis zwei Stunden in Kauf, um für ihren Lebensunterhalt selbständig aufkommen zu können. Auch die Zeiten von Arbeitsantritt und dem Ende der Dienstzeit verlagern sich immer häufiger in Tageszeiten, zu denen die öffentlichen Verkehrsmittel nicht uneingeschränkt zur Verfügung stehen, um Menschen von A nach B zu transportieren. Dies gilt insbesondere für Schichtarbeiter. Auch in ländlicheren Gegenden ist das Fahrzeug für viele Pflicht – und das kostet. Verschärft wird die angespannte finanzielle Situation durch die stetig steigenden Preise für Wohnraum, Lebensmittel und technische Geräte – von Fahrzeugen, deren Unterhalt und Kraftstoff ganz zu schweigen. Ideen, um günstig an einen fahrbaren Untersatz oder gar an das persönliche Traumauto zu kommen, gibt es so einige.

© Foto: Volkswagen