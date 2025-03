Bridgestone Sommerreifen: Welcher ist die beste Wahl?

Mit dem Frühling beginnt die beste Zeit, um auf Sommerreifen umzurüsten. Die Reifen sind die einzige Verbindung zwischen Fahrzeug und Straße - ein entscheidender Faktor für Fahrspaß, Sicherheit, Komfort und Performance. Ob für längere Reisen, sportliche Fahrten oder Offroad-Abenteuer: Bridgestone bietet für jeden Einsatzzweck die passende Lösung. Doch welche Reifen eignen sich am besten für welches Fahrzeug und welche Anforderungen?

© Foto: Bridgestone

Bridgestone Touring-Reifen: Komfort und Effizienz auf jeder Fahrt

Wer viel unterwegs ist und Wert auf Komfort, Sicherheit und eine hohe Laufleistung legt, findet in den Touring-Reifen von Bridgestone die ideale Wahl. Diese Reifen überzeugen mit einem ausgewogenen Fahrverhalten, hoher Effizienz und einer langen Lebensdauer. Ein zu empfehlendes Modell im Sommerreifen-Portfolio stellt der Bridgestone Turanza 6 mit Enliten-Technologien dar. Dieser Reifen wurde für Pkw und SUVs entwickelt und eignet sich gleichermaßen für Fahrzeuge mit Verbrennungs-, Hybrid- oder Elektromotor.

Besonders auf nasser Fahrbahn bietet der Bridgestone Turanza 6 ein exzellentes Fahrverhalten und erhöht so die Sicherheit im Straßenverkehr. Selbst bei plötzlichen Wetterumschwüngen oder anspruchsvollen Straßenbedingungen bleibt die Kontrolle erhalten. In unabhängigen Tests des TÜV Süd schnitt der Bridgestone Turanza 6 als Klassenbester bei Nässe ab (Bericht Nr. 713263409). Die Testfahrzeuge, ein BMW 520i und ein BMW 530d, fuhren dabei mit Reifen in der Größe 245/45 R18 100Y XL.

Im Vergleich zum Vorgänger, dem Bridgestone Turanza T005, überzeugt der Bridgestone Turanza 6 zudem mit einer bis zu 22 Prozent höheren Laufleistung. Neben einem optimierten Fahrkomfort punktet dieser Reifen mit einer verbesserten Kraftstoff- und Energieeffizienz. Damit eignet er sich besonders für Limousinen, Kombis und SUVs wie den VW ID.7 oder den VW Tiguan.

© Foto: Bridgestone

Bridgestone Ultra-High-Performance-Reifen: Präzision und Kontrolle auf Asphalt

Für leistungsstarke Fahrzeuge zählt jede Nuance der Straßenlage. Ultra-High-Performance-Reifen (UHP-Reifen) sind darauf ausgelegt, maximale Kontrolle, Grip und Stabilität selbst bei hohen Geschwindigkeiten zu ermöglichen. Der Bridgestone Potenza Sport wurde speziell für Sportwagen und Performance-Limousinen entwickelt. Das optimierte Profildesign und die innovative Gummimischung sorgen für eine exzellente Traktion und ein präzises Handling - und das auf trockener als auch auf nasser Fahrbahn.

Der TÜV Süd bestätigt die außergewöhnlichen Fahreigenschaften des Bridgestone Potenza Sport, der bei Tests die beste Lenkkontrolle und Spurstabilität sowie überragende Bremsleistungen auf trockener Straße bietet (Bericht Nr. 713190691-PS). Auch in puncto Nass-Performance erzielte der Reifen Top-Bewertungen. Die Tests führte der TÜV Süd auf einem Audi S4 3.0 TFSI mit Reifen der Größe 245/40 R18 durch.

Für Fahrer, die auf der Suche nach maximaler Performance sind, bietet der Bridgestone Potenza Race eine erstklassige Lösung. Dieser Semi-Slick-Reifen wurde für höchste Ansprüche auf trockener Fahrbahn und Rennstrecken konzipiert. Besonders Supersportwagen wie der Lamborghini Huracán STO (640 PS) oder der Maserati MC20 (630 PS) profitieren beim Potenza Race von der hohen Haftung und Stabilität bei hohen Kurvengeschwindigkeiten.

© Foto: Bridgestone

Der TÜV Süd zeichnete diesen Semi-Slick in mehreren Disziplinen als Bester im Test aus (Bericht Nr. 713231330). So erreichte der Potenza Race auf der italienischen Teststrecke in Nardò die schnellste Rundenzeit sowie Bestwerte beim Trockenbremsen. In puncto Langlebigkeit belegte der Semi-Slick von Bridgestone einen hervorragenden zweiten Platz. Die Tests erfolgten auf einem Mercedes-AMG A 45 S mit Reifen der Größe 245/35 R19.

Bridgestone Offroad-Reifen: Zuverlässigkeit und Grip auf jedem Terrain

Nicht jede Fahrt führt über asphaltierte Straßen. Manche Abenteuer beginnen dort, wo der befestigte Untergrund endet. Offroad-Reifen müssen daher besonders vielseitig sein: Sie müssen Schotter, Sand, Schlamm und unebenem Terrain trotzen und dabei jederzeit für Traktion und Stabilität sorgen.

Der Bridgestone Dueler All-Terrain A/T002 wurde speziell für Offroad-Enthusiasten sowie für Berufsgruppen wie Förster oder Waldarbeiter entwickelt, die sich auf eine robuste Bereifung verlassen müssen. Dieser Offroad-Reifen vereint die Eigenschaften eines Geländereifens mit Straßentauglichkeit und bietet so die perfekte Kombination aus Sicherheit und Komfort.

© Foto: Bridgestone

Mit einer verstärkten Karkasse, einem speziellen Reifenprofil und hoher Widerstandsfähigkeit meistert der Dueler All-Terrain A/T002 unterschiedlichste Untergründe und Wetterbedingungen. Laut Bridgestone bietet der Dueler A/T002 im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Dueler A/T 001, eine um bis zu 40 Prozent höhere Laufleistung. Damit erweist sich der Offroad-Reifen von Bridgestone als erstklassige Wahl für Geländewagen, SUVs und Pick-ups, die regelmäßig auf anspruchsvollem Terrain unterwegs sind.

Der richtige Sommer-Reifen für jedes Fahrprofil

Ob für lange Reisen, sportliche Höchstleistungen oder abenteuerliche Offroad-Touren - die Wahl der richtigen Bereifung hat einen erheblichen Einfluss auf Sicherheit, Effizienz und Fahrverhalten. Bridgestone bietet für jede Anforderung die passende Lösung, kombiniert mit innovativen Technologien und herausragender Performance. Mit seinem Angebot an Sommerreifen sorgt Bridgestone für ein sichereres und dynamisches Fahrerlebnis bei jedem Fahrzeug und jeder Herausforderung.