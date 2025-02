Audi S6 Avant e-tron 2025: Das neue Langstrecken-Monster

Der Audi S6 Avant war schon immer ein Langstrecken-Monster - jetzt geht er allerdings vollelektrisch an den Start. Bedeutet das den Verlust seiner legendären Qualitäten oder macht den Audi S6 die neue 370 kW/530 PS starke E-Power sogar noch besser? Wie sich der sportliche Business-Kombi in puncto Reichweite, Komfort und Dynamik schlägt, klärt der Audi S6 Avant e-tron Test.

Es gibt Autos, die schnell sind. Es gibt Autos, die praktisch sind. Und dann gibt es den Audi S6 Avant e-tron: Geformt von Windkanal, Ingenieurskunst und einer klaren Vision, vereint dieser Elektro-Kombi Sportlichkeit und Funktionalität in ihrer reinsten Form. Bereits der erste Blick verrät, dass hier kein gewöhnlicher Kombi steht. Die breite, geduckte Silhouette, die imposant gehaltene Front und die scharfen Tagfahrleuchten verleihen dem Audi S6 Avant eine Präsenz, die sowohl aggressiv als auch edel wirkt.

© Foto: Roman Rätzke, Audi

Von der Seite zeigt der Audi S6 Avant 2025 seine wahre Stärke: eine flache, gestreckte Linie, die von der dynamischen Dachform bis zum muskulösen Heck verläuft. Markante Wölbungen über den Radhäusern lassen keinen Zweifel daran, dass hier ein echtes Sportmodell steht - kraftvoll, standfest und bereit für jede Herausforderung.

Ein schnittiger Dachkantenspoiler schließt das Heck dynamisch ab, während der mächtige Heckdiffusor nicht nur optisch für Stabilität sorgt, sondern auch aerodynamische Vorteile bringt. Die durchgehende LED-Lichtleiste, dreidimensional geformt und mit anpassbaren Lichtsignaturen, schafft derweil ein unverwechselbares Erscheinungsbild, egal ob bei Tag oder Nacht. Insgesamt stehen acht digitale Lichtsignaturen im neu gestalteten digitalen Tagfahrlicht der Matrix-LED-Scheinwerfer und in den digitalen OLED-Heckleuchten zur Wahl.

Antrieb Audi S6 Avant e-tron: Elektrische Wucht auf Knopfdruck

Ein Druck auf das Fahrpedal - und der allradangetriebene Audi S6 Avant e-tron katapultiert sich kraftvoll nach vorn. 370 kW/503 PS entfalten sich beinahe lautlos, sofern aktiviert, nur begleitet von einem dezent futuristischen Sounddesign, das die Performance akustisch unterstreicht. In 4,1 Sekunden stürmt der elektrische S6 von 0 auf 100 km/h und lässt damit so manchen Sportwagen hinter sich. In Verbindung mit der Launch Control stehen sogar 405 kW/551 PS zur Verfügung, die den Sprint auf Tempo 100 auf nur 3,9 Sekunden verkürzen. Erst bei einer elektronisch limitierten Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h endet der unaufhaltsame Vortrieb.

Doch das wahre Highlight ist die Art und Weise, wie der Audi S6 Avant e-tron 2025 seine Kraft entfaltet. Der Dual-Motor-Antrieb sorgt für eine präzise abgestimmte Kraftverteilung, wobei der Schwerpunkt auf der Hinterachse liegt. Das bedeutet: jederzeit maximaler Grip, eine beeindruckende Traktion aus engen Kurven und eine faszinierende Dynamik, die viele in einem elektrisch angetriebenen Kombi kaum für möglich halten würden. Dank der Rekuperationsstufen, die über Lenkrad-Paddles steuerbar sind, lässt sich zudem das Bremsverhalten individuell anpassen.

© Foto: Roman Rätzke, Audi

Fahrverhalten AudiS6 Avant: Dynamik trifft Komfort - Fahrspaß in jeder Situation

Trotz eines beachtlichen Gewichts von über 2,3 Tonnen wirkt der Audi S6 Avant e-tron nicht schwerfällig. Im Gegenteil: Der Elektro-Kombi reagiert präzise auf Lenkbefehle, während die Lenkung ein direktes Feedback vermittelt, das zusammen mit der optimalen Momentenverteilung des heckbetonten Allradantriebs ein besonders agiles Fahrgefühl erzeugt. Die Straßenlage ist jederzeit stabil, die Wankbewegungen sind minimal.

Als entscheidender Faktor für diese Performance erweist sich das adaptive Luftfahrwerk, das je nach Geschwindigkeit und Fahrsituation die Karosseriehöhe reguliert und so eine große Spreizung zwischen hohem Abrollkomfort und sportlichem Handling schafft. Auf der Autobahn senkt sich das Fahrwerk ab, um die Aerodynamik und damit die Reichweite zu optimieren. Im Stadtverkehr oder auf schlechten Straßen absorbiert die Dämpfung gekonnt Unebenheiten, was den Audi S6 Avant für urbane Herausforderungen bestens wappnet.

Beim Audi S6 e-tron 2025 sind die Fahrmodi vorkonfiguriert. Zur Auswahl stehen die Modi „Balanced“, „Dynamic“, „Comfort“, „Efficiency“ und „Efficiency Plus“. Für den sportlichen Fahrspaß steht „Dynamic“, während „Comfort“ selbsterklärend ist. Eine ausgewogene Symbiose aus Sport und Komfort bietet der Modus „Balanced“.

Während „Efficiency“ zur Optimierung des Verbrauchs beiträgt, erweist sich „Efficiency Plus“ als besonders praktisch, wenn nur noch wenig Reichweite zur Verfügung steht. Dieser Modus deaktiviert unter anderem die Klimaanlage sowie die Sitzheizung und regelt die Höchstgeschwindigkeit deutlich herunter. Es steht dann nur die herkömmliche Lüftung zur Verfügung. Sogar einen Teil der OLED-Rückleuchten schaltet das System im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ab.

© Foto: Roman Rätzke, Audi

Reichweite und Ladezeit Audi S6 Avant e-tron: Effizienz trifft Alltagstauglichkeit

Der Audi S6 Avant e-tron ist nicht nur schnell, sondern auch effizient. Im Durchschnitt begnügt sich der Sport-Kombi nach dem realitätsnahen WLTY-Zyklus mit 16,4 bis 17,4 kWh auf 100 Kilometern. Mit einer Reichweite von bis zu 647 Kilometern setzt Audi ein starkes Statement gegen Reichweitenangst.

Ein wichtiger Baustein, um die Effizienz und somit die Reichweite des Audi S6 e-tron zu erhöhen, stellt die weiterentwickelte Rekuperation dar. Rund 95 Prozent aller im Alltag anliegenden Bremsvorgänge lassen sich darüber abwickeln. Über die Fahrstufe „B“, die dem One-Pedal-Feeling nahekommt, ist das Fahren ohne Bremspedal fast bis zum Stillstand möglich. Dabei rekuperiert der Audi S6 Avant e-tron mit bis zu 220 kW.

Die 800-Volt-Technologie ermöglicht zudem eine Ladeleistung (DC) von bis zu 270 kW, womit sich die 100 kWh große Batterie (netto 94,9 kWh) in nur 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen lässt. Damit wird der klassische Tankstopp fast obsolet und lange Reisen zu einer mühelosen Angelegenheit. An der heimischen 11-kW-Wallbox (AC) beträgt die Ladezeit von 0 auf 100 Prozent 10 Stunden.

Innenraum Audi S6 Avant: Komfort und Technik im perfekten Gleichgewicht

Der geräumige Innenraum des Audi S6 Avant 2025 vereint Komfort und Hightech, ohne dabei den sportlichen Charakter zu verlieren. Die Sitze bieten einen hohen Komfort und gleichzeitig einen festen Halt bei dynamischen Fahrten. Vorne sitzen 2,00 Meter große Personen komfortabel. Im Fond des Kombis können es sich rund 1,90 Meter große Insassen bequem machen. Für dieses Segment könnten die hintere Sitzreihe allerdings großzügiger ausfallen.

© Foto: Roman Rätzke, Audi

Komfortbetonte Bereiche stattete Audi mit weichen Materialien wie Leder aus. Im Gegensatz dazu heben sich die präzise gezeichneten Bedienbereiche in hochglänzendem Schwarz ab, die optisch gut aussehen, aber leider auch kratzempfindlich sind. Nur im unteren Bereich befindet sich harter, jedoch gut verarbeiteter Kunststoff.

Optional erhältlich sind digitale Außenspiegel, deren Displays sich jetzt, im Gegensatz zum alten Audi e-tron, weiter oben gut sichtbar an den Türinnenseiten befinden - genau im selben Sichtfeld wie klassische Außenspiegel. Mehr noch: Die Gehäuse lassen sich jetzt anklappen, um beim Parken die Kameras vor Beschädigungen zu schützen und den Besitzern zu ermöglichen, schnell zu erkennen, ob der Audi S6 Avant abgeschlossen ist.

Ein weiteres Highlight stellt das optionale „Augmented Reality“-Head-up-Display dar, das wichtige Fahrinformationen direkt in das Sichtfeld des Fahrers projiziert. Geschwindigkeitsanzeigen, Verkehrszeichen oder Navigationshinweise scheinen regelrecht auf die Straße gelegt zu werden.

Infotainment Audi S6 2025: Smarter denn je

Im Audi S6 2025 wird das Infotainment zu einem echten Erlebnis. Das geschwungene Panorama-Display zieht sofort die Blicke auf sich und sorgt mit einer gestochen scharfen Darstellung für eine beeindruckende visuelle Qualität, während die Touchscreens sehr schnell auf Eingaben reagieren.

© Foto: Audi

Direkt vor dem Fahrer erstreckt sich ein 11,9 Zoll beziehungsweise 30,2 Zentimeter großes volldigitales Cockpit, das alle relevanten Fahrinformationen liefert. In der Mitte befindet sich ein 14,5-Zoll-Touchscreen (36,8 Zentimeter). Derweil kann der Beifahrer auf seinem eigenen 10,9 Zoll beziehungsweise 27,7 Zentimeter dimensionierten Display unter anderem Entertainment-Inhalte genießen oder die Navigation steuern.

Für noch mehr Komfort sorgt der Privacy Mode, der es dem Beifahrer erlaubt, während der Fahrt Filme oder Serien zu streamen, ohne störende Reflexionen im Sichtfeld des Fahrers zu verursachen. Damit auch unterwegs nie der Akku des Smartphones schlappmacht, stehen vorne wie hinten jeweils zwei USB-C-Anschlüsse sowie eine induktive Ladeschale für kabelloses Aufladen bereit.

Smarter denn je ist der selbstständig lernende Sprachassistent des Audi S6 Avant e-tron. Dank künstlicher Intelligenz erkennt das System intuitiv, ob der Fahrer eine Fahrzeugfunktion aktivieren, eine Route berechnen oder einfach nur das Wetter abrufen möchte. Falls es doch einmal eine Frage gibt, auf die das System keine Antwort hat, tritt ChatGPT in Aktion, ohne dabei Zugriff auf sensible Fahrzeugdaten zu erhalten. So wird der Audi S6 Avant e-tron zum intelligenten Begleiter auf jeder Fahrt.

Fahrerassistenzsysteme Audi S6 e-tron: Das Plus an Komfort und Sicherheit

Was die Fahrerassistenzsysteme des neuen Audi S6 e-tron 2025 betrifft, stellt Audi eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung, die den Alltag erleichtern und die Sicherheit deutlich steigern. Als Novum für den Audi S6 Avant e-tron erweist sich der „Adaptive Fahrassistent Plus“. Dieser unterstützt die fahrende Person beim Beschleunigen, Bremsen, Halten von Geschwindigkeit und eingestelltem Abstand sowie bei der Spurführung, um den Fahrkomfort speziell auf Langstrecken zu erhöhen.

© Foto: Audi

Serienmäßig an Bord des Audi S6 e-tron befinden sich unter anderem der „Parkassistent Plus“, eine Rückfahrkamera, ein verkehrszeichenbasierter Geschwindigkeitsbegrenzer, eine kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, ein adaptiver Geschwindigkeitsassistent, die „Einparkhilfe Plus“ mit Distanzanzeige sowie die Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung.

Kofferraum Audi S6 Avant 2025: Großer Stauraum trifft auf clevere Funktionalität

Ein sportlicher Kombi mit vollelektrischem Antrieb - und dann auch noch alltagstauglich? Der Audi S6 Avant e-tron beweist eindrucksvoll, dass sich Dynamik und praktische Vielseitigkeit nicht ausschließen. Hinter der eleganten Linienführung dieses Performance-Kombis verbirgt sich ein Kofferraum, der groß ist und clever durchdacht wurde.

Mit 502 Litern Kofferraumvolumen im Normalzustand bietet der Audi S6 Avant e-tron jede Menge Raum für das tägliche Leben, sei es der Wocheneinkauf, das Sportequipment oder das Reisegepäck. Die breite Öffnung, die angenehm niedrige Ladekante und die flache Stufe nach innen machen das Verstauen schwerer Koffer oder großer Gegenstände zum Kinderspiel. Wer noch mehr Platz braucht, kann die Rücksitzlehnen mit einem einfachen Handgriff umklappen. Das Ergebnis: eine fast ebene Ladefläche, die das Ladevolumen auf satte 1.422 Liter erweitert.

Zusätzlich bietet der Elektro-Kombi unter der Fronthaube einen weiteren praktischen Stauraum: den Frunk. Dort verstecken sich 27 Liter Extra-Volumen, ideal für Ladekabel oder kleine Taschen. So bleibt der eigentliche Kofferraum aufgeräumt und frei für wichtigere Dinge. Der Frunk lässt sich sogar, in Verbindung mit dem Komfortschlüssel, per Handbewegung von außen öffnen.

© Foto: Audi

Audi S6 Avant e-tron 2025 - Fazit und Preis:

Der Audi S6 Avant e-tron 2025 ist mehr als nur ein dynamischer, vollelektrischer Performance-Kombi: Er vereint eine beeindruckende Effizienz mit dem Komfort eines echten Langstreckengleiters. Die aerodynamische Silhouette strahlt Eleganz aus, ohne sich dem futuristischen Mainstream zu beugen. Unterm Strich erweist sich der Audi S6 Avant als ein elektrischer Alleskönner, der jede Straße mit souveräner Kraft und stilvoller Gelassenheit erobert. Erhältlich ist der Audi S6 Avant e-tron zu einem Preis ab 101.150 Euro.

Technische Daten Audi S6 Avant e-tron 2025:

Länge x Breite x Höhe: 4,928 x 1,923 x 1,504 Meter (Breite mit Außenspiegeln: 2,137 Meter)

Radstand: 2,951 Meter

Antriebsart: elektrischer Allradantrieb

Systemleistung: 370 kW/503 PS

Systemleistung im Launch Control Modus: 405 kW/551 PS

Maximales Drehmoment vorne: 275 Nm

Maximales Drehmoment hinten: 580 Nm

Getriebeart: 1-Gang-Automatik

Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h (abgeregelt)

Beschleunigung 0-100 km/h: 4,1 Sekunden (mit Launch Control 3,9 Sekunden)

Batteriekapazität: 100 kWh brutto (94,9 kWh netto)

Maximale Ladeleistung: 270 kW

Reichweite kombiniert (WLTP): 609 - 647 Kilometer

Durchschnittlicher Energieverbrauch (WLTP): 16,4 - 17,4 kWh/100 km

CO2-Emissionen: 0 g/km

Ladezeit mit Gleichstrom (DC): 270 kW Ladeleistung, 10 - 80 % in 21 Minuten

Ladezeit mit Wechselstrom (AC) an Wallbox (11 kW): 0 - 100 % in 10 Stunden

Leergewicht (nach EG mit Fahrer): 2.410 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 502 - 1.422 Liter

Frunk (Frontkofferraum): 27 Liter

Preis: ab 101.150 Euro