VW Golf R 2024 Test: Der letzte Benziner vor dem Elektromotor

Das dürfte ziemlich sicher der letzte VW Golf R mit einem Benzinmotor sein, bevor der Name „Golf R“ vermutlich ab 2028 in einem Elektro-Sportler zum Einsatz gelangt. Auf noch mehr Leistung getrimmt, dazu ein weiter geschärftes Design und etliche neue Features, startet der VW Golf R 2024 mit einer erweiterten Serienausstattung zu einem günstigeren Preis als bisher durch. Nur ein Beispiel: Die adaptive Fahrwerksregelung DCC gibt es in Deutschland jetzt serienmäßig. Wie sich das neue Flaggschiff der Golf-Reihe mit den neuen Features fährt und welche Neuheiten es gibt, zeigt der VW Golf R 2024 Test mit einem Prototyp.

Eindrucksvoll stellt der neue VW Golf R 2024 mit einem eigenständigen Design seinen Motorsportcharakter zur Schau. An der Front lässt sich der überarbeitete Golf R an den komplett überarbeiteten Stoßfängern und den neuen LED-Scheinwerfern erkennen. Letztere wurden geradliniger, optisch prägnanter und nach innen hin deutlich schmaler. Alle Golf R 2024 besitzen serienmäßig die sogenannten LED-Plus-Scheinwerfer, die eine LED-Querspange und ein illuminiertes VW-Emblem besitzen.

© Foto: Uli Sonntag, Volkswagen

Weitere Akzente setzen die in hochglänzendem Schwarz gehaltenen Aerodynamik-Elemente am Stoßfänger, die unter anderem für eine gezielter Anströmung und damit Kühlung der Bremsen sorgen. Dazu kommen hochglänzend schwarze Lüftungsgitter und der Frontsplitter im Motorsportstil.

Seitlich differenziert sich der VW Golf 8 R 2024 über die in mattem Chrom gehaltenen Außenspiegelgehäuse markanter gestaltete Seitenschweller. Erstmals ziert die Radnabenkappen der 18 und 19 Zoll großen Felgen das „R“- statt des VW-Emblems. Hinter allen Felgen befinden sich blau lackierte Bremssättel mit „R“-Logo.

Am Heck setzen der in Hochglanzschwarz gehaltener Diffusor und die vier Endrohre der Abgasanlage coole Akzente. Optional gibt es für die klassische Kurzheck-Version die noch kerniger klingende Titan-Abgasanlage von Akrapovič. Beide Anlagen besitzen steuerbare Soundklappen. Die Modelle mit Performance-Paket lassen sich im Heckbereich zudem an einem riesigen Dachkantenspoiler erkennen, der den Anpressdruck optimiert.

Auf Wunsch stattet Volkswagen den VW Golf 8 R 2024 mit der neuesten Generation der IQ.Light-LED-Matrix-Scheinwerfer aus, die über ein verbessertes Hochleistungs-LED-Fernlicht verfügen, das bis zu 15 Prozent weiter in die Nacht leuchtet als das Vorgängersystem. Auf Wunsch können Kunden ebenfalls die neuen 3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkfunktion ordern und deren Welcome- und Goodbye-Szenario über die Fahrzeugeinstellungen individualisieren. Drei Szenarien stehen dabei zur Wahl.

© Foto: Uli Sonntag, Volkswagen

Antrieb VW Golf R 2024: Mehr Power und noch schneller

Die Starttaste des Motors ohne Bremsbestätigung für mindestens 1,5 Sekunden gedrückt und den Motor anschließend durch den Druck auf das Bremspedal gestartet, erhöht sich die Startdrehzahl kurzzeitig automatisch auf 2.500 U/min, belgeitet durch ein tiefes, emotionales Brabbeln. Dann schießt der VW Golf R 2024 los und spurtet jetzt in nur noch 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h endet der kraftvolle Vortrieb in Verbindung mit dem Performance-Paket erst bei 270 km/h.

Unter der Motorhaube des VW Golf R 2024 befindet sich die bislang stärkste Evolutionsstufe des 2,0 Liter großen Vierzylinder-Turbobenziners, die bislang dem „20 Years“-Sondermodell vorbehalten war. Das Triebwerk leistet nun 333 PS zwischen 5.600 und 6.500 Touren. Das maximale Drehmoment von 420 Nm steht von 2.100 bis 5.500 U/min an. Die Kraftübertragung an den Allradantrieb erfolgt über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG). Beim manuellen Schalten fällt im Modus „Sport+“ endlich die Zwangshochschaltung weg, so dass sich der Golf R bis in den roten Bereich hochdrehen lässt.

Fahrverhalten VW Golf 8 R: Noch dynamischer in Kurven

Der Motor bietet eine hohe Flexibilität im mittleren Drehzahlbereich, beschleunigt sehr gut und verliert erst kurz vor dem Drehzahlbegrenzer seinen linearen Durchzug, während das Getriebe schnell schaltet. Doch der wahre Fahrspaß beginnt auf kurvigen Strecken: Dort lässt sich der Golf R vor Kurven genau positionieren. Am Scheitelpunkt gibt der Fahrer Gas und spürt, wie sich der Kompaktsportler anspannt, wie die Kraft an die Hinterräder strömt, der Golf R mit viel Traktion eindreht und aus der Kurve regelrecht herausgedrückt wird. Ebenso positiv fällt auf, wie schnell und direkt die gut ausbalancierte Lenkung reagiert.

Es beeindruckt, wie sicher der VW Golf 8 R jede Fahrsituation bewältigt und sich auf einfache Weise schnell fahren lässt. Diese Perfektion macht den Golf R genial. Einen großen Anteil daran hat unter anderem ein Hinterachsgetriebe, das die Antriebskraft variabel zwischen der Vorder- und der Hinterachse sowie zwischen dem linken und rechten Hinterrad verteilt.

© Foto: Uli Sonntag, Volkswagen

Darüber hinaus verteilt ein sehr gut abgestimmtes Torque Vectoring das Drehmoment zwischen den Hinterrädern. Durch die radselektiv regelbare Kraft kann das System bis zu 100 Prozent des möglichen absetzbaren Moments an das kurvenäußere Rad lenken. Die Folge: Der Kurvenradius wird damit verkleinert, was zu einem spürbar agileren, heckbetonten Fahrverhalten führt.

Die Traktion verbessert derweil ein jetzt harmonischer und nicht mehr ruppig agierender Torque-Splitter: Untersteuert der VW Golf 8 R Facelift in einer Kurve aufgrund eines Fahrmanövers zu stark und drängt dabei über die Frontpartie nach außen, zum Beispiel beim spontanen Beschleunigen vor dem Scheitelpunkt der Kurve, bewirkt der Fahrdynamikmanager das Schließen der Torque-Splitter-Kupplung am kurvenäußeren Rad. So entsteht an der Hinterachse ein Giermoment, mit dem der Golf R neutral in die Kurve dreht.

Sound VW Golf 8 R Facelift: Rauer und deutlich kerniger

Während außen beim Schub ab 2.500 Touren ein schönes Brabbeln aus den Auspuffendrohren des VW Golf 8 R Facelift zu hören ist, sorgt ein Aktuator in der Windschutzscheibe dafür, dass der Motor im Innenraum rauer klingt. Leider fällt die Einstellung „Pure“ zur Unterdrückung des künstlichen Motorsounds im Innenraum weg. Ebenfalls optimiert wurde der Sound der nun noch kernigeren Titan-Abgasanlage.

Adaptive Fahrwerksregelung DCC jetzt serienmäßig

Beim VW Golf R 2024 konnten die Macher die Spreizung zwischen höchster Dynamik und maximalem Komfort durch die elektromechanisch einstellbaren Fahrwerkssysteme weiter vergrößern. Die nun im neuen Golf R auf dem deutschen Markt serienmäßige adaptive Fahrwerksregelung DCC reagiert permanent auf die Fahrbahn sowie die Fahrsituation und berücksichtigt unter anderem Lenk-, Brems- und Beschleunigungsvorgänge.

© Foto: Volkswagen

Eine Anpassung der radindividuellen Dämpfung sorgt beim VW Golf 8 R für ein besonders agiles und präzises Handling. Für jedes Rad berechnet das System in Sekundenbruchteilen die erforderliche Dämpfung und stellt diese an den vier Stoßdämpfern ein, um jederzeit den besten Fahrkomfort und eine optimale Fahrdynamik zu realisieren.

Fahrprofile VW Golf R 2024: Neuer Modus und noch sportlichere Abstimmung

Bislang standen im VW Golf R die Fahrprofile „Comfort“, „Sport“, „Race“, „Individual“ und in Verbindung mit dem Performance-Paket die Modi „Special“ und „Drift“ zur Verfügung. Mit dem VW Golf 8 R Facelift kommt das Fahrprofil „Eco“ hinzu, das voll auf das Spritsparen ausgerichtet ist, daher weniger Leistung generiert und leiser ist. Im Idealfall benötigt der VW Golf R nach dem realitätsnahen WLTP-Verbrauch nur 8,1 bis 8,5 Liter Benzin auf 100 Kilometern, was einem CO2-Ausstoß von 184 bis 193 g/km entspricht.

Modifiziert wurde das Profil „Comfort“: Das Hochschalten findet beim 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe findet nun ca. 100 U/min später statt, so dass „Comfort“ nun etwas sportlicher ausgerichtet ist. Besaß das Profil „Sport“ zuvor einige Komfortanteile, werden jetzt unter anderem der Torque-Splitter und der gesamte Antrieb eine Stufe schärfer und damit sportlicher abgestimmt.

Im Fahrmodus „Race“, aktivierbar mit einem einfachen Druck über die blaue „R“-Taste am Lenkrad, steigert das System die Performance weiter, zum Beispiel durch eine noch spontanere Kraftentfaltung, einem deutlich schnelleren Aufbau des Motormoments und einem strafferen Fahrwerk, während die Lenkung eine höhere Gewichtung erhält und die Akkustik für die Emotionen gesteigert wird. Über „Individual“ kann der Fahrer schließlich verschiedenste Parameter selbst einstellen.

© Foto: Volkswagen

Ist der VW Golf R 2024 mit dem „Performance Paket“ ausgestattet, gibt es zudem die zusätzlichen Profile „Special“ und „Drift“. Das auf die Nürburgring-Nordschleife ausgelegte Profil „Special“ stimmt das DCC-Fahrwerk weniger hart als in „Race“ ab, damit der Golf R auf der welligen Nordschleife den maximalen Fahrbahnkontakt halten kann. Der Fahrdynamikmanager und der Torque-Splitter erhalten ferner eine spezielle querdynamische Abstimmung, um die Kurven der Nordschleife optimal nehmen zu können. Der Fahrer hat außerdem die Möglichkeit, die elektronische Stabilitätskontrolle ESC manuell zu deaktivieren. Darüber hinaus wird die Motordrehzahl zur Verbesserung der Anfahrperformance erhöht und die Gaspedalcharakteristik im Hinblick auf eine optimale Dosierbarkeit angepasst.

Im Profil „Drift“ erlauben die eingestellten Parameter auf abgesperrten Strecken über die ESC-Regelung (Wechsel in „ESC Sport“) und die Kraftverteilung via Allradantrieb ein Driften des VW Golf R.

Innenraum VW Golf 8 R Facelift: Komfort und Stabilität bei dynamischen Fahrten

Im Innenraum unterstreicht der VW Golf 8 R Facelift seine Nähe zum Motorsport durch bestens konturierte, zugleich komfortable Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, die auch bei passionierter Fahrt in Kurven viel Seitenhalt bieten. Das spezifisch für den VW Golf R gestaltete Multifunktions-Ledersportlenkrad besitzt ergonomisch ausgeformte und im Vergleich zum herkömmlichen Golf größere Schaltwippen, eine blaue Lenkradspange auf 6 Uhr und blaue Ziernähte. Ferner besteht nicht mehr die Gefahr, mit dem Handballen versehentlich die Lenkradheizung zu aktivieren; denn die Touch-Fläche muss nun fester gedrückt werden.

Optional ist für den VW Golf 8 R Facelift eine schwarze Nappaleder-Ausstattung mit Elementen im Carbon-Look und blauen Applikationen im Seitenbereich erhältlich. Für das Interieur ebenfalls auf Wunsch verfügbar sind Applikationen in Echt-Carbon.

© Foto: Volkswagen

Infotainment VW Golf 8 R Facelift: Komplett neu mit coolen Zusatz-Features

Komplett neu entwickelt ist die Hard- und Software des Infotainment-Systems des VW Golf R 2024, das jetzt über eine verbesserte Menüstruktur und damit eine vereinfachte Bedienung verfügt. In der Topversion gibt es nun einen optisch freistehend angeordneten, 12,9 Zoll beziehungsweise 32,8 Zentimeter großen Touchscreen (vorher 10,25 Zoll beziehungsweise 26,0 Zentimeter). In diesem Zuge optimierten die Macher ferner die Touchslider der Temperatur- und Lautstärkeregelung, die sich jetzt besser bedienen lassen und beleuchtet sind.

Im Detail: Unterteilt wurde der Screen in zwei Touch-Leisten - die „Top Bar“ (oben) und die „Bottom Bar“ (unten) sowie den großen Homescreen in der Mitte. Die „Top Bar“ und den Homescreen kann der Fahrer in weiten Bereichen selbst mit den von ihm favorisierten Direktzugriffen belegen. Der große Pluspunkt: Während der Fahrer im Homescreen alle Funktionen in Form von Apps variabel abruft, bleiben die individuell konfigurierbare „Top Bar“ und die statische „Bottom Bar“ als permanente Ansicht auf dem Display stehen.

Was uns nach einem ersten Test des neuen Infotainment-Systems ebenfalls gefällt: Über den in der „Top Bar“ integrierten „Car Control Center“ vermag der Fahrer jederzeit die wichtigsten Fahrzeugfunktionen aufzurufen, ohne eine aktive App beenden zu müssen. Rechts vom „Car Control Center“ gibt es weitere Direktzugriffe, die individuell belegbar sind, zum Beispiel Buttons für die Fahrmodi, die Assistenzsysteme und die Mediathek. Derweil beinhaltet die „Bottom Bar“ den permanenten Direktzugriff auf die Klimaanlage, die Sitzklimatisierung und den Home-Button.

Ebenso weiterentwickelt zeigt sich das volldigitale Cockpit mit einer Display-Diagonalen von 10,2 Zoll beziehungsweise 26,0 Zentimetern, bei dem sich nun diverse Flächen frei mit verschiedenen Informationen belegen lassen. Neben den klassischen Ansichten aus anderen Modellen der Baureihe bietet das „Digital Cockpit Pro“ des VW Golf R Facelift einen weiterentwickelten Sport-Skin mit einem zentralen, runden Drehzahlmesser im R-spezifischen Design. Darüber hinaus ist ein dreidimensional anmutendes Layout mit numerischen Feldern verfügbar, bei dem als exklusives Feature am oberen Rand des Displays eine horizontale Drehzahlanzeige erscheint.

© Foto: Volkswagen

Als neue Funktionen sind im „Digital Cockpit Pro“ in Verbindung mit dem Performance-Paket ein GPS-Laptimer und ein Beschleunigungsmesser integriert. Der GPS-Laptimer misst Rundenzeiten auf der Rennstrecke und nutzt jetzt zusätzlich Satellitensignale, die eine automatische Messung von Zwischenzeiten ermöglichen. Als weitere Informationen lassen sich aktuelle Daten wie der Ladedruck, die Getriebetemperatur, das Drehmoment, die Leistung, ein G-Meter (G-Kräfte) und die Momentenverteilung des Allradantriebs anzeigen.

Neue Assistenzsysteme: Der VW Golf 2024 parkt per Smartphone ein

Neu an Bord des VW Golf 2024 ist der „Park Assist Pro“. Das System ermöglicht das fernbediente Ein- und Ausparken per Smartphone. Der Fahrer steuert den Parkvorgang über sein Smartphone dabei von außen, während der Golf in einem vorgegebenen Rahmen selbstständig lenkt, bremst und beschleunigt. Ferner gibt es nun auch im Golf die Funktion „Area View“, bei dem eine 360-Grad-Rundumsicht durch die Fusion von vier Kameras erzeugt und das entsprechende Bild auf den Touchscreen des Infotainment-Systems übertragen wird.

VW Golf R 2024 - Fazit und Preis:

Der VW Golf R 2024 punktet mit seinem bewährten, jetzt allerdings deutlich verfeinertem Rezept: Ein 2,0 Liter großer Vierzylinder mit noch mehr Power, Allradantrieb und sehr gut abgestimmte Fahrwerkstechnologien. Der VW Golf 8 R Facelift ist ein echter Performer und zugleich ein Allrounder, der im Alltag sogar Komfort bietet. Mehr noch: Kostete der VW Golf 8 R letztes Jahr noch 54.880 Euro, sinkt der Basispreis für die Facelift-Version trotz erweiterter Serienausstattung auf 53.795 Euro. Umso attraktiver, da der Serienumfang fortan zum Beispiel die adaptive Fahrwerksregelung DCC umfasst.

Technische Daten VW Golf 8 R Facelift 2024:

Länge x Breite x Höhe: 4,296 x 1,789 x 1,454 Meter (Breite mit Außenspiegeln: 2,073 Meter)

Radstand: 2,629 Meter

Antriebsart: Allradantrieb

Hubraum Vierzylinder-Turbobenziner: 1.984 cm³

Leistung: 245 kW/333 PS bei 5.600 - 6.500 U/min

Drehmoment: 420 Nm bei 2.100 - 5.500 U/min

Getriebeart: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG)

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h (Performance-Paket 270 km/h)

Beschleunigung 0-100 km/h: 4,6 Sekunden

Durchschnittsverbrauch (nach WLTP): 8,1 - 8,5 l/100 km

CO2-Emission (nach WLTP): 184 - 193 g/km

Abgasnorm: Euro 6 EB

Leergewicht (nach EU): 1.548 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 374 - 1230 Liter

Preis: ab 53.795 Euro