BMW i7: Die ersten Daten der vollelektrischen Luxus-Limo

Mit einem riesigen Aufwand komplett neu entwickelt, soll der neue BMW 7er an die Spitze in seinem Segment. Ende 2022 kommt der neue BMW 7er (G70) auf den Markt - unter der Bezeichnung BMW i7 auch als vollelektrische Luxus-Limousine. Ein Ziel von BMW ist es, die Balance zwischen Sportlichkeit und Reisekomfort auf ein höheres Level zu bringen und die Standards des Luxus-Segments neu zu definieren. Dazu kommen innovative Technologien im Innenraum.

Design BMW i7: Ein progressives Statement mit Kristallglas

An der modern gestalteten Front des BMW i7 fallen charakteristische Design-Elemente wie die Doppelscheinwerfer und die BMW-Niere ins Auge. Als besonderes Statement erweisen sich die oberen Leuchtelemente aus exklusivem Kristallglas und die leuchtende Kontur der Niere. Allerdings ist der Kühlergrill kein Kühlergrill; denn die Macher verbauten in die nahezu vollständig geschlossene Oberfläche der BMW-Niere fugenlos die Kameratechnik, Radarfunktionen und weitere Sensorik. An seiner klassischen Stufenheck-Form des BMW 7ers hält ebenfalls der BMW i7 fest, während sich die elektrisch per Tastendruck bedienbaren Türöffner flächenbündig in der Außenhaut des BMW i7 befinden.

Antrieb BMW i7: Extrem stark und über 600 Kilometer Reichweite

Der neue BMW 7er fährt mit der kompletten Antriebspalette vor: Benziner, Diesel und Plug-in-Hybrid sind gesetzt. Den V12 im BMW M760Li, der in Europa zuletzt 585 PS generierte, wird es nicht mehr geben. Als neues Topmodell fungiert der rein elektrische BMW i7 als BMW i7 xDrive60 mit zwei E-Maschinen. Dieser Antrieb erzielt im BMW iX immerhin eine satte Systemleistung von 455 kW/619 PS. Da das „M“ in der Modellkennzeichnung fehlt, lässt dies auf einen noch stärkeren BMW i7 M schließen. Kleine Elektro-Varianten dürfte es ebenfalls geben.

BMW gibt nach aktuellem Stand einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 18,9 bis 19,7 kWh nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus an. Mehr noch: Die Reichweite des BMW i7 wird bis zu 610 Kilometer betragen. Den dazu erforderlichen 105 kW (brutto) großen Akku integrierten die Macher flach im Fahrzeugboden des BMW i7. An einer Schnellladesäule (DC) beträgt die Ladezeit von 10 bis 80 Prozent rund 30 Minuten.

Innenraum BMW i7: Hoher Komfort und eine Kino-Lounge mit Mega-Bildschirm

Statt einer nach hinten abfallenden Dachlinie, setzt der BMW i7 im Innenraum neben hohem Sitzkomfort auf ein Plus an Raum bei Bein- und Kopffreiheit. Akzente setzt im Interieur das „Curved Display“, bei dem das volldigitale Cockpit und Bildschirm des Infotainment-Systems zu einer einzigen, zum Fahrer gebogenen Einheit verschmelzen. Eine neuartige Licht- und Funktionsleiste im Bereich der Instrumententafel und der Türen sorgt darüber hinaus für eine moderne wie optische und haptische Wahrnehmung. Zusätzlich unterstützt das neue Panorama-Glasdach „Sky Lounge“ durch LED-Lichtfäden, die sich individuell einstellen lassen, den Eindruck von Großzügigkeit, Modernität und Wohlbefinden.

Der Fond des BMW i7 setzt mit einem einzigartigen Kino-Erlebnis neue Maßstäbe für Entertainment. Der aus dem Dachhimmel herausfahrende „Theatre Screen“, ein Ultra-Wide-Bildschirm mit einer Diagonale von 31 Zoll im 32:9-Panoramadisplay-Format und 8K Streaming-Auflösung verwandelt die Fondplätze in eine exklusive Kino-Lounge, in der die Passagiere ihr persönliches Unterhaltungsprogramm aus einem vielfältigen Streaming-Angebot auswählen und während der Fahrt genießen können.