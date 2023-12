Fiat Topolino 2024: Disney sorgt für die Extra-Magie

Das sind die perfekten Outfits für den neuen Fiat Topolino, der im Frühjahr 2024 auf den Markt kommt: Disney kreierte ein von Micky Maus inspiriertes Design - und das zu einem ziemlich wichtigen Anlass. Was hierzulande nicht viele wissen: Micky Maus, die berühmteste Comicfigur aus der Disney-Welt steht in einer engen Verbindung zu Fiat. Doch leider gibt es auch eine schlechte Nachricht.

Große Historie: So eng ist der Fiat Topolino mit Micky Maus verbunden

Es ist die Feier von zwei Ikonen, deren Wege sich vor langer Zeit zum ersten Mal kreuzen. Die Geschichte beginnt am 30. März 1930, als die Comics von Micky Maus in Italien erstmals als „Topolino“ (italienisch für Maus) erscheinen. Um genau zu sein: In der Ausgabe Nr. 13 der Wochenzeitung „Illustration del Popolo“, einer Beilage der Turiner Zeitung „Gazzetta del Popolo“. Zwei Jahre später folgen der erste „Micky Maus“-Bildband und am 31. Dezember 1932 das erste „Micky Maus“-Heft in Italien. Die Italiener lieben „Topolino“. So verwundert es nicht, dass bereits 1938 die Walt Disney Company Italia als erste Disney-Tochtergesellschaft außerhalb der USA gegründet wird.

© Foto: Mauro Ujetto, Fiat

Auch bei Fiat bahnt sich etwas Großes an. 1936 kommt der erste Fiat 500 auf den Markt. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnt: Als das Auto auf den Straßen zu sehen ist, verleiht die italienische Bevölkerung dem historischen Fiat 500 liebevoll den Spitznamen „Topolino“. Der kleine 500 erinnert mit seinen freistehenden Scheinwerfern und dem großen Kühlergrill an den Kopf von Micky Maus.

Fiat und Disney vereint noch mehr. Micky Maus und der Topolino stellen zwei Ikonen dar, die beide klein in der Größe, aber riesig in der Anziehungskraft sind und 2023 gemeinsam ein großes Jubiläum feiern: sowohl Disney als auch das ehemalige Fiat-Werk Lingotto bestehen nunmehr seit 100 Jahren. Mit einer Fläche von rund 150.000 Quadratmetern ist die am 22. Mai 1923 eingeweihte Fiat-Fabrik gigantisch. In Lingotto baut Fiat zwar keine Autos mehr, aber das Gebäude mit seiner berühmten Teststrecke und zwei Steilkurven ist noch immer erhalten und wurde komplett modernisiert. Derweil gründen die Brüder Walt und Roy Disney am 16. Oktober 1923 das Disney Brothers Cartoon Studio.

Zu diesem besonderen Anlass kreierten die Kreativen von Fiat und Disney fünf neue Topolino in einem von Micky Maus inspirierten Design. Bereits als Serienmodell zieht der Topolino mit seinem sympathischen Design und der mintgrünen Farbe die Aufmerksamkeit auf sich. Im „Micky Maus“-Look setzt der Topolino noch coolere Akzente, die dem Kleinen besonders gut stehen. Sogar der berühmte Disney-Zeichner Giorgio Cavazzano ließ es sich nicht nehmen, einen der Topolino persönlich zu gestalten.

Magic Happens: Das sind die 5 Disney-Modelle des Fiat Topolino

Fiat Topolino by Giorgio Cavazzano: Als Highlight der fünf „Micky Maus“-Topolino erweist sich das primär orange-rot-gelbe Design von Giorgio Cavazzano, der für eine Sternenexplosion mit etlichen Micky Mäusen sorgt, die freudestrahlend das bunt gestaltete Modell zieren.

© Foto: Fiat

Fiat Topolino Historical Steamboat Willie: Sein Design greift Motive des legendären Disney-Kurzfilms „Steamboat Willie“ auf. Der 1928 in New York uraufgeführte Zeichentrickfilm mit Micky Maus als Steuermann eines Raddampfers ist der erste Tonfilm von Disney. Heute zählt „Steamboat Willie“ zu den ausgewählten Exponaten des Museum of Modern Art in New York (MoMa).

Fiat Topolino Modern: Inspiriert von moderner Kunst, verzierten die Macher diesen Topolino mit den Initialen von Micky Maus, während uns Micky von den Seiten des Fahrzeugs fröhlich entgegenlacht.

Fiat Topolino Abstract: Als Hommage an die Kreativität von Disney ist dieses Design zu verstehen, bei dem grafische Elemente und Symbole klassische Stilmittel aufgreifen. Währenddessen zeichneten die Designer Micky wie mit weißer Kreide auf den Topolino. Zu den auffälligen Details zählt unter anderem eine bunte Wayfarer-Sonnenbrille, die erstmals in den 1950er-Jahren verkauft wird.

Fiat Topolino Street: Graffiti und Street Art auf der Karosserie stehen für die fröhlich-urbane Seite von Micky Maus, die Sprüche wie „Never boring“ (Niemals langweilig) und „Just being me“ (Einfach ich selbst sein) weiter hervorheben.

© Foto: Fiat

Fiat Topolino 2024: Das kann der Mini-Stromer zum kleinen Preis

Der neue, vollelektrische Fiat Topolino sieht knuffig aus und steht bereits ab attraktiven 9.890 Euro in der Preisliste. Als Fiat Topolino Dolcevita gibt es den kleinen Stromer sogar zum gleichen Preis als Cabrio, um das süße Leben Italiens jeden Tag genießen zu können. In Deutschland als vierrädriges Leichtkraftfahrzeug (Lkfz) eingestuft, dürfen sogar bereits 15-jährige den neuen Topolino auf der Straße fahren. Dazu ist lediglich ein Führerschein der Klasse AM, auch bekannt als Roller- oder Mopedführerschein, erforderlich.

Mit einer Länge von nur 2,53 Metern und einem kleinen Wendekreis zeigt sich der Topolino sehr handlich und es ergeben sich Parklücken, wo sonst eigentlich alles zugeparkt ist. Mehr noch: Anders als bei einem Motorroller oder Fahrrad bleibt der Fahrspaß auch bei kalter Witterung, Regen und Wind ungetrübt und die Insassen trocken. Die Stauräume im Innenraum bieten 63 Liter Volumen. Zwischen den Sitzen findet sogar ein kleiner Koffer Platz.

Primär für die Stadt konzipiert, generiert der Fiat Topolino eine Dauerleistung von 6 kW/8 PS und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h, welche die Einstufung als Leichtfahrzeug ermöglichte. Die 5,4-kWh-Batterie erlaubt eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern und lässt sich an einer Haushaltssteckdose in rund vier Stunden von 0 auf 100 Prozent komplett aufladen. Den durchschnittlichen Stromverbrauch gibt Fiat mit 7,2 bis 8,0 kWh auf 100 Kilometern an.

Extras für den Fiat Topolino 2024: Sogar eine Dusche ist erhältlich

Eher ungewöhnlich, aber dennoch klasse: Für den Fiat Topolino gibt es als Extra sogar eine kleine schicke Dusche. Zur Individualisierung der geschlossenen Version stehen darüber hinaus Türapplikationen mit Holzeffekt zur Verfügung, während der Kunde für die offene Variante sommerlich frische Streifen für das Verdeck wählen kann. Am Heck tragen beide Versionen auf Wunsch eine Box zum Unterbringen von Gepäck. Die Außenspiegel glänzen im Vintage-Chromeffekt. Im Zubehörprogramm für den Fiat Topolino stehen außerdem eine geräumige Gepäckträgertasche, ein Ventilator mit USB-Schnittstelle, und Sitzbezüge, die sich bei Bedarf in bequeme und weiche Strandtücher verwandeln.

© Foto: Fiat

Fiat Topolino Disney: Die schlechte Nachricht

So cool der neue Fiat Topolino auch ist. Leider sind die „Micky Maus“-Designs nicht für die Serie erhältlich, noch nicht einmal als optionaler Foliendruck. Fiat sollt sich überlegen, die gezeigten Disney-Outfits anzubieten; denn diese Designs sind wirklich ausgezeichnet, sprechen junge Leute an und sorgen für moderne, frische Akzente auf der Straße.