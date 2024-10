Ford Mustang Dark Horse 2024 Test: Der letzte seiner Art?

Wer hätte gedacht, dass ein dunkles Pferd so viel Licht in die Welt der Sportwagen bringen würde: Der neue Ford Mustang Dark Horse 2024 ist ein Muscle Car der alten Schule, dessen mächtiges V8-Triebwerk lautstark mit seiner rohen Kraft überrascht. Mehr noch: Der Ford Mustang ist eines der letzten Autos mit einem V8 und Handschalter, das sich noch kaufen lässt. Doch viele verbinden mit einem Muscle Car nicht die Schärfe eines echten Sportwagens. Stimmt das wirklich? Was das aktuelle Performance-Topmodell fahrdynamisch drauf hat, ob ebenso der Innenraum überzeugen kann und dieser Sportwagen seinen Preis wert ist, zeigt der Ford Mustang Dark Horse Test.

Der Ford Mustang Dark Horse 2024 bringt eine neue Ära des ikonischen Muscle Cars auf die Straße - und das lässt sich direkt erkennen. Das Design kombiniert eine aggressive Linienführung mit modernen Akzenten, die dem US-Sportwagen einen kraftvollen und bedrohlichen Look verleihen. Auch die auffällige Außenfarbe „Blue Ember Metallic“, ein dunkler Ton, der im Sonnenlicht warm leuchtet, bleibt dem Dark Horse exklusiv vorbehalten.

© Foto: Stuart Price, Ford

Pure Dominanz strahlt bereits die Front mit dem markanten Kühlergrill in tiefem Schwarz mit einem aggressiven Hexagon-Muster aus, während die scharfen, abgedunkelten LED-Scheinwerfer den Blick des Mustangs wie die Augen eines Raubtiers wirken lassen. Beim Design der Frontpartie ließen sich die Macher zweifellos von den coolen Mustang-Modelle aus den 1960er-Jahren inspirieren. Die stark konturierte Motorhaube versahen die Macher zudem mit Lufteinlässen, die den leistungsstarken V8-Motor atmen lassen.

Eine langgezogene, flache Dachlinie und muskulöse Kotflügel betonen die Performance-Ansprüche des Fastbacks. Die 19-Zoll-Aluminiumräder und die aerodynamisch optimierten Seitenschweller fügen sich nahtlos in das Design ein, während das Heck ein weiteres Statement setzt. Der imposante Heckdiffusor aus dem Motorsport und die vier dunkel ausgeführten Endrohre lassen keinen Zweifel daran, dass hier ein Biest lauert. Der feststehende Heckflügel weist ebenfalls auf die Performance-Ausrichtung des Dark Horse hin.

Statt der traditionellen Mustang-Embleme prangt ein neu gestaltetes Dark Horse-Logo über den vorderen Radhäusern, auf der Kofferraumklappe und den Einstiegsleisten. Das berühmte „Pony“-Motiv taucht an der Front in einer dunkel eloxierten Version auf.

Antrieb: Das besitzt nur der 453 PS starke Ford Mustang Dark Horse

Das V8-Triebwerk des Ford Mustang Dark Horse ist gewaltig und profitiert von den Motorsportaktivitäten Fords, unter anderem vom Mustang GT3. Der Motor kommt im Dark Horse auf eine Leistung von mächtigen 453 PS bei 7.250 U/min und ein maximales Drehmoment von 540 Nm, die bei 5.100 Touren anliegen. Die Kraftübertragung an die Hinterräder erfolgt serienmäßig über das begehrte 6-Gang-Handschaltgetriebe von Tremec, das durch kurze, präzise Schaltwege besticht, das dem Dark Horse vorbehalten ist. Im herkömmlichen Ford Mustang GT gelangt derweil Handschaltgetriebe von Getrag zum Einsatz.

© Foto: Stuart Price, Ford

Derart ausgerüstet, beschleunigt der Mustang Dark Horse in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und beendet seinen Vortrieb bei einer Höchstgeschwindigkeit von 263 km/h. Dem gegenüber steht im Idealfall nach dem realitätsnahen WLTP-Zyklus ein Durchschnittsverbrauch von 12,2 Litern Sprit auf 100 Kilometern (CO2-Ausstoß 279 g/km), sofern sich das dunkle Pferd zügeln lässt.

Im Vergleich zum herkömmlichen Ford Mustang GT bietet der Dark Horse in der europäischen Konfiguration nur 7 PS mehr. Aber es sind die weiteren Modifikationen, auf die es beim Performance-Topmodell ankommt, unter anderem ein zusätzlicher Motorölkühler, ein ultraleichter Kühler mit verbesserter Wärmeableitung und leistungsstarke Kühlerlüfter. Ebenfalls dabei: ein Torsen-Sperrdifferenzial und ein aktives MagneRide-Hochleistungsfahrwerk.

Nicht genug? Hinzu kommen 6-Kolben-Bremssättel und 390 Millimeter große Bremsscheiben von Brembo und Federbeinstützen an der Vorderachse, die bei Bedarf feste zupacken. Hinten gelangt ferner eine spezielle K-Strebe zur Versteifung der Einzelradaufhängungen zum Einsatz.

Fahrdynamik: Was den Ford Mustang Dark Horse besonders macht

Die 453 PS des Ford Mustang Dark Horse spiegeln nicht das wider, was das vorläufige Topmodell gegenüber dem Mustang GT tatsächlich kann. Der Dark Horse besitzt ein signifikant bissigeres Ansprechverhalten und wurde deutlich schärfer abgestimmt.

© Foto: Stuart Price, Ford

Das V8-Triebwerk gestartet, zieht der Sound die Insassen direkt in seinen Bann. Mehr noch: Dieser Motor möchte klassisch hochgedreht werden, um voranzukommen; denn die 453 PS liegen erst bei 7.250 Touren an. All das begleitet von einer ausgesprochen gleichmäßigen Kraftentfaltung und einem unglaublich harten, emotional mitreißenden V8-Sound. Dank des MagneRide-Fahrwerks, das die aktuellen Straßenbedingungen mit tausend Messungen pro Sekunden erfasst und die Dämpfer ständig anpasst, fühlt sich der Mustang beim Cruisen geschmeidiger als je zuvor an.

In Kurven zeigt der US-Sportwagen, was er wirklich drauf hat: Der Ford Mustang Dark Horse fühlt sich schnell an, während das MagneRide-Fahrwerk für eine unglaublich hohe Stabilität sorgt. Um das beste Ansprechverhalten zu erzielen, reicht es aus, in sehr kurvigen Passagen oder in den Bergen einfach im 3. und 4. Gang zu fahren. Es bereitet viel Spaß, wie gut der Mustang Dark Horse aus engen Kurven herausbeschleunigt und eine überraschend hohe Agilität an den Tag legt. Diese Wendigkeit und das spielerische Handling assoziieren nicht viele mit einem V8-Sportwagen aus den USA. Einen großen Anteil daran besitzt an der Hinterachse das serienmäßige Torsen-Sperrdifferenzial, welches die verfügbare Traktion optimiert.

Statt eines Schaltknaufs aus Kunststoff, besitzt der Ford Mustang Dark Horse einen gut in der Hand liegenden Schaltknauf aus hochwertigem Titan. Mehr noch: Dank der Flat-Shift-Funktion lassen sich die Gänge hochschalten, ohne den Fuß vom Gaspedal nehmen zu müssen, so dass die Motorleistung quasi ohne Zugkraftunterbrechung an die Antriebsräder gelangt. Die Lenkung erweist sich im Vergleich zur vorherigen Mustang-Generation als direkter und reaktionsschneller, könnte aber dennoch mehr Rückmeldung bieten.

Fahrmodi Ford Mustang 2024: Sechs zur Wahl - und was sie bewirken

Für unterschiedliche Fahrszenarien stehen beim Ford Mustang Dark Horse sechs Fahrmodi zur Wahl: Normal, Sport, Rutschig, Drag Strip und Rennstrecke sowie eine personalisierbare Einstellung. Die Fahreinstellungen wirken sich unter anderem auf die Dämpfung, die Gewichtung der Lenkung, die Gaspedalkennlinie und das Aktiv-Ventil der Klappen-Auspuffanlage aus. Am deutlichsten lassen sich die Unterschiede von Normal, Sport und Rennstrecke bei der Dämpfung spüren, die quasi von straff bis sehr straff reichen. „Rutschig“ ist für Fahrten bei Nässe optimiert, während „Drag Strip“ die Beschleunigungs-Performance optimiert.

© Foto: Stuart Price, Ford

Innenraum Ford Mustang Dark Horse: Eine Ikone erhält ein modernes Cockpit

Der Innenraum des Ford Mustang Dark Horse besticht durch ein modernisiertes, zeitgemäßes Cockpit. Die gut konturierten, mit Leder bezogenen Sportsitze sind bequem und bieten in passioniert durchfahrenen Kurven einen guten Seitenhalt, während vorne fast 2,00 Meter große Personen im Mustang bequem sitzen. Im Fond befinden sich nur Notsitze, die eher als Ablage dienen. Typisch für den Mustang: Ein wenig Softtouch-Oberflächen auf dem Armaturenbrett, ansonsten dominiert harter Kunststoff das Interieur.

Hinter dem griffigen Lederlenkrad positionierten die Macher ein 12,4 Zoll beziehungsweise 31,5 Zentimeter breites volldigitales Cockpit, das nahtlos in den 13,2 Zoll beziehungsweise 33,5 Zentimeter großen Touchscreen auf dem Armaturenträger übergeht. Hervorzuheben sind die coolen Grafiken des Infotainment-Systems.

Smartphones können die Insassen kabellos per Android Auto und Apple CarPlay mit dem Infotainment-System verbinden. Ferner stehen eine induktive Ladeschale sowie USB-C- und USB-A-Anschlüsse zur Verfügung. Besonders praktisch: Für Fahrten auf der Rennstrecke haben Fahrer die Möglichkeit, ihre Action-Kameras oder Datenaufzeichnungsgeräte in die USB-Anschlüsse im Dachhimmel einzustecken, so dass keine Anschlusskabel quer über das Cockpit baumeln.

Über das Smartphone lassen sich unter anderem der Motor ferngesteuert starten und abstellen, die Türen ent- und verriegeln sowie wichtige Fahrzeuginformationen wie Tankfüllung, Ölstände und die Wartungshistorie einsehen. Auch eine Ortung des Ford Mustang Dark Horse ist möglich.

© Foto: Stuart Price, Ford

Kofferraum Ford Mustang Dark Horse: Größer als viele annehmen

Für Reisen und Einkäufe ist der Ford Mustang Dark Horse durchaus geeignet. Die Öffnung zum Kofferraum fällt zwar klein aus und die Ladekante sowie die Stufe nach innen sind hoch, aber dahinter verbirgt sich ein relativ brauchbares Ladeabteil mit einem Volumen von immerhin 381 Litern, was für einen Sportwagen ordentlich ist. Die Rücksitzlehnen lassen sich sogar umklappen, um den Stauraum zu vergrößern.

Ford Mustang Dark Horse - Fazit und Preis:

Die Optik könnte cooler nicht sein. Dazu ein emotional mitreißendes V8-Triebwerk und sehr gute Fahrleistungen. Was den Ford Mustang Dark Horse 2024 noch begehrenswerter macht: Es handelt sich um eines der letzten Autos, das einen V8-Motor mit einer Handschaltung kombiniert und mit seinem Fahrspaß begeistert.

Erhältlich ist der deutlich geschärfte Ford Mustang Dark Horse zu einem Preis ab 72.500 Euro, während der Ford Mustang GT für nur 59.900 Euro in der Preisliste steht. Wer das bessere Fahrerlebnis und das begehrte, dem Dark Horse vorbehaltene Handschaltgetriebe von Tremec bevorzugt, wird mit dem Mustang Dark Horse zweifellos glücklich sein.

Technische Daten Ford Mustang Dark Horse 2024:

Länge x Breite x Höhe: 4,819 x 1,917 x 1,403 Meter (Breite mit Außenspiegeln: 2,080 Meter)

Radstand: 2,719 Meter

Antriebsart: Hinterradantrieb

Hubraum V8-Benziner: 5.038 cm³

Leistung: 334 kW/453 PS bei 7.250 U/min

Drehmoment: 540 Nm bei 5.100 U/min

Getriebeart: 6-Gang-Handschaltetriebe

Höchstgeschwindigkeit: 263 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 5,2 Sekunden

Durchschnittsverbrauch (nach WLTP): 12,2 l/100 km

CO2-Emission (nach WLTP): 279 g/km

Leergewicht (nach EU): 1.817 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 381 Liter

Preis: ab 72.500 Euro